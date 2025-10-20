(UOL/FOLHAPRESS) - Maior cestinha da história do NBB, o ala Shamell Stalworth anunciou, durante o evento de lançamento da temporada 2025/26 da liga, que esta será a sua última. O ídolo de 45 anos se despedirá das quadras ao fim da competição.

No Caxias do Sul, equipe que defende desde 2024, Shamell segue apresentando o mesmo profissionalismo e alto nível que marcaram sua carreira. O clube gaúcho será o palco escolhido para a despedida de um jogador que há muito tempo se considera mais brasileiro do que norte-americano. Casado e pai de gêmeos, o ala revelou que o pedido de um dos filhos foi decisivo para a decisão de parar. Os dois jovens, Jordan e Shamell Jr., têm 18 anos e jogam na equipe sub-19 do Basquete Araraquara.

"Essa é minha última temporada. Sempre falo que já fiz tudo o que poderia fazer. Nas férias, eu estava terminando e meu filho me perguntou se eu poderia treiná-lo todo dia. Existem muitos sacrifícios, muitas viagens, sempre ficamos longe da família, treino extra, lesões... não é fácil. O que o meu filho falou me pegou", contou o atleta.

Shamell deixa uma trajetória impressionante no basquete brasileiro. Com quase 9.500 pontos e 557 jogos disputados, ele se tornou uma das maiores referências do esporte no país, inspirando gerações de jogadores e fãs.

Nascido no Alabama (EUA) em 1980, o ala soma 13 participações no Jogo das Estrelas e tem média de 16,9 pontos por partida na carreira. Um dos momentos mais marcantes veio em 2018, quando, defendendo o Mogi, anotou 40 pontos contra o Flamengo e levou o time paulista à sua primeira final na história do NBB.

Admirado por torcedores e colegas, Shamell desembarcou no Brasil em 2004 para atuar pelo Araraquara. Depois, defendeu o Paulistano (2004-2007) e o Limeira (2007-2009), com passagens pela Croácia e pela China nesse período.Em 2009, chegou ao Pinheiros, onde viveu uma fase vitoriosa ao lado de nomes como Marquinhos e Olivinha. Pelo clube, foi campeão da Liga das Américas de 2013, sendo eleito MVP do Final Four.

A partir de 2014, no Mogi das Cruzes, voltou a brilhar, conquistando o Paulista e a Liga Sul-Americana de 2016. Já no São Paulo, entre 2019 e 2023, ergueu novamente o troféu continental na temporada 2021/22.

Agora, no Caxias, Shamell inicia sua temporada de despedida nesta terça-feira (19), às 19h30, diante do Pato Basquete, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

Uma lenda se prepara para o último ato ?e o basquete brasileiro inteiro vai assistir.