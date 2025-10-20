(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue em má fase no Campeonato Brasileiro, acumulando cinco derrotas nas últimas seis partidas.

"PACTO E CENTÍMETROS"

O técnico Hernán Crespo acredita que a recuperação do Tricolor tem que vir da mudança de postura do elenco. Quando retornou ao São Paulo, Crespo engatou boa sequência no Brasileiro, tirando o time de perto do Z4 e levando-o a sonhar com o G6.

O argentino vê que o time precisa realizar um 'pacto', como fizeram em sua chegada, mudando o foco para garantir a vaga na Libertadores.

Temos que resolver o problema e fazer o pacto, como fizemos quando lutávamos para não sermos rebaixados. Onde cada um fazia o máximo, cada um se perguntava o que tinha que fazer. De mais, não de menos. Para sair daquela situação. E foi assim que conseguimos acreditar na Libertadores. Nesse momento, as coisas não estão dando certo", disse Crespo.

O técnico segue demonstrando muita confiança no elenco, mesmo com a grande quantidade de problemas médicos que o São Paulo enfrenta.

Falta um centímetro, outro ali, outro aqui, que a gente vai recuperar, confio plenamente no grupo. Agora é fácil falar mal. Somos os mesmos, atletas e comissão. Temos que melhorar, voltar a ganhar esse centímetro para voltar a ganhar os jogos

O São Paulo está na oitava posição da tabela, com 38 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Libertadores a nove rodadas do fim. O Bahia abre o G6, com 46.

O próximo jogo do Tricolor é um duelo importante para tirar pontos do rival na briga pela vaga. O São Paulo recebe o Bahia no próximo sábado, no Morumbis.

Agora estamos falando que talvez seja uma pena não chegar na Libertadores. Ufa. Três meses atrás, falávamos de rebaixamento. E quem fez isso? Os atletas, e são os mesmos, não é como se tivéssemos ido ao mercado e chegaram dez jogadores novos. Só precisam olhar nos olhos, olhar no espelho, fazer autocrítica