(UOL/FOLHAPRESS) - Diego Forlán, 46, ex-atacante da seleção uruguaia, foi hospitalizado após se lesionar em uma partida de futebol amador disputada no país de origem dele, no último final de semana.

O QUE ACONTECEU

De acordo com o jornal inglês 'The Sun', o ex-jogador fraturou três costelas e sofreu um pneumotórax, um colapso parcial no pulmão. Ele foi encaminhado para um hospital em Montevidéu, onde está em observação.

O ex-jogador defendia o Old Boys em partida contra o Old Christians, em uma liga de veteranos. A lesão aconteceu após choque com um adversário no ar seguida de uma queda.

Forlán foi eleito pela Fifa o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, o Uruguai alcançou as semifinais.

Na carreira por clubes, Diego Forlán teve destaque em passagens por Independiente (ARG), Villarreal (ESP) e Atlético de Madri (ESP). Ele também defendeu Manchester United (ING), e Inter de Milão (ITA) e o Internacional.