SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação de Bruno Fuchs foi destaque negativo após a derrota do Palmeiras para o Flamengo, com o jogador diretamente envolvido em dois dos três gols sofridos pelo Alviverde. Porém, tanto elenco quanto comissão técnica unificaram o discurso e isentaram a zaga de culpa pelo resultado.

ELENCO E COMISSÃO FALAM A MESMA LÍNGUA

Fuchs teve uma tarde para esquecer no Maracanã, no último domingo. O defensor errou o bote na marcação de Pedro, dando origem ao lance do primeiro gol rubro-negro. Minutos depois, foi dele a falta que gerou o pênalti no camisa 9 do Fla, que resultou no segundo.

Vale ressaltar que o zagueiro reclamou de ter sofrido falta no início do lance do pênalti para o Fla ? um dos momentos que gerou revolta palmeirense contra a arbitragem. O placar terminou 3 a 2 para os cariocas.

Apesar dos erros individuais, o discurso do Palmeiras foi de apoio ao atleta. O capitão Gustavo Gómez fez questão de blindar o sistema defensivo e citar que, dentro do vestiário do Verdão, o pensamento é sempre coletivo.

Quando ganha, ganha tudo. Quando perde, perde tudo. Ninguém aponta para ninguém. Somos um time. O Palmeiras é assim. Ganhamos todos e perdemos todos. Ninguém aponta para ninguém. O futebol tem que ser assim. Somos um time.Gustavo Gómez, em zona mista

Já o técnico Abel Ferreira explicou a escolha por Fuchs e destacou sua confiança no atleta. O zagueiro substituiu Murilo, que vinha em ótima sequência.

Eu entendi que este era um jogo em que, devido às características do Bruno Fuchs, ele poderia nos dar muito mais posse de bola, já que o Murilo é um jogador muito mais de imposição, muito mais físico. O Bruno também vinha em um momento muito bom. Portanto, confio em todos os nossos jogadores, não tenho problema nenhum em escolher quem quer que seja para escalar, mas, como eu disse, acho que entramos muito bem no jogo.Abel Ferreira, após Flamengo 3 x 2 Palmeiras

Com o discurso unificado, o Palmeiras busca superar a derrota e focar na semana decisiva que tem pela frente. O confronto da próxima quarta-feira é a ida da semifinal da Libertadores contra a LDU, em Quito (EQU).

Temos que pensar no próximo jogo. Somos líderes do campeonato brasileiro. Temos um jogo importante de semifinal. de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso.Gustavo Gómez