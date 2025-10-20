RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Principal nome da ginástica brasileira, Rebeca Andrade é ausência no Mundial de ginástica artística que acontece em Jacarta. Em meio a uma temporada em que optou por uma pausa nos torneios, ela, porém, não deixa de estar com uma agenda movimentada.

Maior medalhista olímpica da história do país, Rebeca mantém a rotina de treinos no Flamengo e seleção brasileira, mas em um ritmo mais leve. Paralelamente a isso, foi cabo eleitoral em campanha para sede dos Jogos Pan-Americanos, representou o esporte brasileiro no Laureus, lançou documentário e foi garota-propaganda de grandes marcas de diferentes segmentos.

"É um tempo que tenho para passar com minha família, amigos, comigo mesma.. Está sendo um dos melhores momentos da minha vida. Poder pensar em mim, descansar muito minha cabeça meu corpo, cuidar muito dele também, para eu voltar ano que vem volte da melhor maneira possível", disse Rebeca à CazéTV, no último dia 17.

PREMIADA NO "OSCAR" E GAROTA-PROPAGANDA

Rebeca, em abril, se tornou a primeira mulher a brasileira a ganhar um prêmio no Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte". Ela foi a vencedora da categoria "Retorno do Ano", superando o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmus

A premiação aconteceu em Madri, na Espanha, e contou com grandes nomes do esporte mundial, de variadas modalidades.

Em outubro, a ginasta foi cabo eleitoral da candidatura conjunta das cidades de Rio de Janeiro e Niterói para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Ela foi ao Chile participar da eleição, que terminou com vitória de Assunção, no Paraguai, por 28 a 24.

Rebeca também se tornou nome requisitado no mundo do marketing. A atleta participou de ações do Itaú ?gravou com Fernanda Torres?, Sadia, Qualy, Parmalat, Invisalign, Vult, Acuvue, Universidade Estácio de Sá, Panasonic e SeuVet.

No mês passado, a ginasta lançou o mini-documentário "A história que só o Xico pode contar - Rebeca Andrade, pelo olhar do seu técnico", que integra uma série da Adidas chamada "Illuminated".

A produção, que pode ser acompanhada no YouTube, conta a relação da ginasta com Francisco Porath, o Xico, técnico que a lapidou e com quem tem uma relação quase paternal, e tem diversas cenas inéditas de bastidores.

"RESPEITAR O MEU CORPO"

Foi uma conversa com o próprio Xico que fez Rebeca "mudar a cabeça", nas palavras dela, e iniciar o ciclo pensando em Los Angeles. Após Paris, a ginasta havia colocado em dúvida os próximos passos da carreira.

"Poder sentar e conversar com o Xico e perguntar: a gente tem um plano B? E ele falar: 'Temos plano C, D.. Todos que você quiser', e isso mudou minha cabeça. Eu disse, após as Olimpíadas, que estava muito cansada, com muitas dores, preciso cuidar do meu corpo e da minha mente, e isso vai ser minha prioridade. Eu vou me cuidar mais ainda. Foi isso, ele me dá a segurança de que vamos ter todos os planos possíveis para continuar fazendo o que eu amo", disse Rebeca, em dezembro, ao anunciar a renovação com o Flamengo até 2028.

Em fevereiro, Rebeca participou do primeiro treino da seleção brasileira na temporada e, à época, explicou o que planejava na sequência da vida profissional.

"Falei que vou respeitar muito o meu corpo, os meus processos. Esse está sendo o ano que estou começando muito mais tranquila que todos os anos anteriores. Poder ter essa liberdade de fazer as coisas com calma e sentir que sou respeitada é o que me motiva e dá forças para estar aqui. É um local que me deixa feliz, que sinto um amor gigantesco e gosto de representar. O futuro a Deus pertence, não sei se ano que vem vou estar, se em 2027, em 2028... hoje o planejamento é trabalhar firme para que consiga estar bem para o próximo [ano] e tentar a vaga olímpica", disse Rebeca Andrade.