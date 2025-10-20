RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A má notícia da lesão de Léo Ortiz abre uma brecha que pode trazer uma sequência inédita para Danilo no Flamengo.

O ex-capitão da seleção brasileira nesta segunda-feira (20) é reserva. E desde que chegou, em janeiro, teve como maior série de partidas como titular três jogos no Carioca.

Segundo o Flamengo, Ortiz sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito. O resultado foi tratado pelo clube como positivo, relativamente, porque havia uma suspeita de fratura.

Danilo já foi a campo aos 23 minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras. Agora, tem o Racing, pela Libertadores, pela frente, já na quarta-feira.

"Fico muito triste por aquilo que aconteceu com o Ortiz, porque é um companheiro e a gente vem tendo um ano muito muito bacana, de muito muita troca entre os defensores. Isso tem sido muito benéfico pro Flamengo. Eu tenho trabalhado como sempre, me dedico, procuro ajudar, procuro auxiliar, treinar o meu máximo. Acho que essa é a minha forma de depois manter essa concorrência interna e elevar sempre o nível", disse Danilo, após a vitória no Maracanã.

A chance de sequência para Danilo aparece pouco depois da trapalhada na derrota para o Bahia, que gerou a expulsão aos 13 minutos do primeiro tempo, comprometendo o jogo fora de casa para o rubro-negro.

Danilo, de 34 anos, é o mais experiente e tarimbado zagueiro do Flamengo no elenco. Mas o desempenho da dupla de Léos (Ortiz e Pereira) não dá brecha para dúvidas, segundo o técnico Filipe Luís.

"Para mim, como treinador, é muito difícil tomar a decisão de deixar o Danilo fora da equipe. É um cara que, quando veio, era capitão da seleção brasileira, talvez continue sendo. Titular da Juventus, tinha começado a temporada titular da Juventus, é um líder. Mas a verdade é que os outros dois Léos não dão oportunidade, não dão brecha. Jogo atrás de jogo estão melhores. O que acontece é que o Danilo treina muito, se exige muito, é muito disciplinado, gosta de aprender, gosta de perguntar, constantemente tirando dúvidas sobre o que a gente quer. Então quando entra num jogo desses, num jogo desse nível, como ele entrou também contra o Chelsea, a gente viu a melhor versão dele, porque é um jogador top", afirmou o treinador, lembrando a atuação do zagueiro do Fla no Mundial de Clubes.

A perda de espaço foi peculiar para Danilo. Ele saiu da Juventus justamente porque foi deixado de lado pelo técnico Thiago Motta. Até então, era titular da seleção ?ainda como lateral-direito.

Quando veio para o Brasil, a expectativa era conseguir sequência. Mas teve problemas físicos e viu a concorrência subir de produção. Pensando em seleção brasileira, ainda tem uma data Fifa pela frente em 2025.

"Tenho que estar preparado. Eu sou um atleta que vivi muitas coisas na minha vida, na minha carreira, momentos onde eu joguei mais, momentos onde eu joguei menos e o mais importante no final de tudo é o grupo, é o resultado coletivo. E é isso que a gente vai mostrar", completou o zagueiro do Flamengo.