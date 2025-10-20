RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF rebateu a acusação feita por Gustavo Gomez, zagueiro do Palmeiras, de que o árbitro Wilton Pereira Sampaio teria desligado o rádio de comunicação durante o jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

Segundo a CBF, "a comunicação não foi desligada em nenhum momento".

A entidade explicou ainda que "Os árbitros não têm autorização para manusear o equipamento durante o jogo e a instalação do equipamento de comunicação cabe a técnicos da Hawk Eye. São eles, e apenas eles, que ligam e desligam os equipamentos".

No mesmo jogo, inclusive, houve um momento no segundo tempo em que o assistente Bruno Boschilia precisou do auxílio de um dos técnicos. A partida foi paralisada até que o equipamento tivesse funcionamento normalizado.

O equipamento de comunicação é preso ao braço dos árbitros.

A reportagem apurou que para cortar o contato, seria necessário, por exemplo, retirar o cabo da conexão com o receptor do sinal. Para acessar ao equipamento, a manga da camisa dos árbitros é levantada.

Ao fazer a acusação sobre o desligamento do microfone, o zagueiro do Palmeiras ainda chamou Wilton Pereira Sampaio de soberbo.

"Acho o Sampaio um bom árbitro, mas um dos mais soberbos do futebol mundial. Ele até fechou o microfone para falar besteira para mim", disse Gomez, sem querer explicar o que teria sido dito exatamente pelo árbitro:

"Eu tenho código (de ética) e não vou falar. Falou muita coisa pra mim. O que acontece em campo fica em campo. Não vou falar (o que foi dito) porque tenho código".