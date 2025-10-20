RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sofreu mais um transfer ban -agora nacional- por conta de atraso de pagamento da sua parcela no CNRD (tribunal da CBF). O clube está proibido de registrar jogador por seis meses ou até a quitação do débito.

Antes disso, o clube alvinegro já tinha sofrido um transfer ban na corte da Fifa pela dívida com o Santos Laguna referente à compra de Felix Torres.

Com seguidas pendências, o Corinthians acumulava dívidas nacionais por contratações. A CNRD estabeleceu um plano coletivo de pagamento de um total de R$ 76 milhões em seis anos. Havia parcelas a serem pagas a partir do meio do ano.

A segunda parcela teria de ser paga em 17 de outubro, mas não foi quitada. Com isso, a CNRD aplicou a pena de transfer ban por seis meses.

O principal credor no plano coletivo é o Cuiabá, que não recebeu o pagamento por Raniele.

"O Corinthians jamais deveria estar na primeira divisão usando jogadores que eles não pagaram. O Corinthians deve mais de 100 milhões na Fifa. Tem esse plano coletivo na CNRD. São jogadores que estão dando ponto para eles. Eles compraram e não pagaram. O que o Corinthians está fazendo na Série A? Deveria ter sido rebaixado pela CBF ou pela Fifa. Isso que eles estão fazendo é um absurdo", disse Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.