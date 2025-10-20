(UOL/FOLHAPRESS) - Juan Iglesias, 27, zagueiro do Getafe que discutiu com Vini Jr. na derrota para o Real Madrid, neste domingo (19), foi formado pelo Real Valladolid, time que teve Ronaldo como acionista majoritário até maio de 2025.

O defensor está no Getafe desde a temporada 2019/20, quando deixou o Logroñes, da 4ª divisão espanhola. O valor da negociação foi de 100 mil euros (cerca de R$ 620 mil na cotação atual.

Após um ano no time B, Iglesias ganhou espaço na equipe principal em 2020/21. Desde então, ele se firmou como titular e foi homenageado em 2024 após completar 100 jogos pelo clube.

Os números de Juan Iglesias na atual temporada são de destaque. Ele é o 3º jogador com mais desarmes no Campeonato Espanhol - 18, além de ser o sexto melhor quando o assunto é recuperação de bola em divididas.

O Getafe soma 11 pontos no Campeonato Espanhol, e é o 12º colocado após nove rodadas. Após um bom início, o time tem uma série de cinco jogos sem vitórias, com duas derrotas seguidas.

O QUE ELE DISSE:

"De acordo com as imagens da transmissão da rede de TV espanhola Movistar, Iglesias teria dito: "Por isso todo mundo te oeia. Aprende com os teus companheiros". Vinicius respondeu: "Sou muito bom. Você fala demais".

O futebol tem muitos lances e provocações, são coisas do jogo, ficam dentro de campo. Mas é preciso respeitar o adversário e as pessoas. Quando isso não acontece, surgem essas tensões que ninguém gosta de ver."