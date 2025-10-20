SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa no domingo (19) sob suspeita de proferir injúrias racistas contra um jogador menor de idade durante uma partida entre Manthiqueira e Corinthians, pelo Campeonato Paulista sub-12 -jogadores com no máximo 12 anos de idade.

Casos de racismo e outras ofensas de torcedores dirigidos a jogadores em partidas de categorias de base têm sido recorrentes no estado de São Paulo nos últimos meses, com ações da FPF (Federação Paulista de Futebol) para tentar coibir as práticas.

O caso dessa vez aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, em jogo no Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

O árbitro Guilherme Drbochlaw relatou na súmula que acionou o protocolo antirracismo após um atleta do Manthiqueira sentar-se no gramado e, "aos prantos", informar à equipe de arbitragem a ofensa da torcedora do time visitante: "Preto, filho da puta, sem família, vai tomar no cu", teria dito a torcedora, segundo relatado pelo árbitro na súmula, com base na denúncia do atleta.

A Polícia Militar foi acionada e a mulher foi identificada e presa, sendo conduzida em seguida para a cadeia pública de Lorena.

"Após o ocorrido, o referido atleta não seguiu na partida devido ao seu estado emocional", informou Drbochlaw.

Segundo o árbitro, um funcionário do Corinthians já havia se dirigido à torcida para pedir moderação nas manifestações, após atletas do Manthiqueira relatarem mau comportamento das arquibancadas durante a parada técnica do segundo tempo.

Entre o fim de agosto e o início de setembro, a FPF (Federação Paulista de Futebol) chegou a proibir a presença de público durante duas rodadas do Paulista sub-11.

A medida, de caráter educativo, foi tomada devido ao comportamento inadequado da torcida em múltiplos jogos. Os casos relatados incluíram ofensas aos garotos -com injúria racial e homofobia-, brigas e ameaças.

A FPF também lançou no fim de setembro um vídeo contra o mau comportamento dos pais durante as partidas, com relato de atletas mirins. "Não é legal xingar uma criança. Fiquei triste. Até chorei", diz um deles.

A FPF manifestou "profunda indignação e revolta com mais um ato de racismo".

"A FPF reforça seu repúdio a todo e qualquer ato racista e reafirma que o Futebol Paulista não tolera a participação de racistas em suas competições. Choca ainda mais o fato de, neste caso, ser um ato contra uma criança que apenas está jogando futebol. A FPF seguirá vigilante e atuante para que nenhuma pessoa, muito menos crianças, sejam alvos de crimes como este", disse a federação em nota.

O Manthiquera também condenou a postura da torcedora em comunicado publicado em suas redes sociais.

"Ontem no jogo entre Manthiqueira x Corinthians houve um vencedor pelo placar, mas todos nós perdemos! Racismo é crime no futebol e na vida", escreveu o clube.

"Autoridades competentes já estão cuidando do caso. Ontem foi um dia que, apesar de querermos esquecer, precisará ficar na memória de todos", acrescentou.

O Corinthians informou via assessoria que deve se pronunciar sobre o caso ainda nesta segunda-feira (20).

O jogo terminou com a vitória do Corinthians por 5 a 1.