SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Racing, Gustavo Costas contou que, nos últimos dias, assistiu aos jogos do Flamengo durante a madrugada. As equipes se enfrentam na quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

"Ontem (19) [quinta-feira], eram 2h da manhã e estava assistindo aos jogos do Flamengo. [...] Nervoso não estou...ansioso. Se fosse a mesma coisa para mim, eu me desesperaria. Desde quando vim ver o Racing, aos seis anos, eu acordava com dor de barriga, agora acontece a mesma coisa. Gustavo Costas, técnico do Racing, após vitória contra o Aldosivi pelo Campeonato Argentino

O comandante destacou ainda a disparidade financeira entre as duas equipes. Enquanto o Flamengo tem valor de mercado superior a R$ 1,2 bilhões, o Racing está avaliado em aproximadamente R$ 356 milhões. Os dados são do Transfermakt.

"É difícil. O técnico deles [Filipe Luis] ganha muito mais do que eu, os jogadores [do Flamengo] também, e jogam na Europa", disse.

Mesmo assim, Gustavo Costas afirmou que "é um sonho" ser campeão da Libertadores. O Racing levantou a taça apenas uma vez em sua história, em 1967. O Rubro-Negro, por outro lado, busca o tetracampeonato.

Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. [...] Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho.

Flamengo e Racing se enfrentam às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Maracanã. A volta acontece no dia 29, em mesmo horário, no El Cilindro (ARG).