SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversários de Flamengo e Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores, Racing e LDU chegam embalados após vitória na última sexta-feira, reforços e campanhas acima do esperado na competição continental.

RACING TERÁ REFORÇOS CASEIROS

O Racing preservou seus principais jogadores e conseguiu uma vitória magra sobre o Aldosivi pelo Campeonato Argentino. A equipe é a sexta colocada do Clausura, a "segunda metade" do torneio nacional, e não terá compromissos entre os dois jogos contra o Flamengo.

O técnico Gustavo Gostas, que estuda o Flamengo até de madrugada, deve ter dois retornos: Juan Nardoni (meia) e Facundo Mura (lateral-direito). Segundo o jornal local Olé, Juan se recuperou de uma lesão no bíceps da perna direita, enquanto Mura tinha um problema no dedão do pé direito.

Juan Nardoni, inclusive, foi apontado pelo Olé como "peça fundamental" da equipe argentina. Ele perdeu os últimos cinco compromissos do Racing.

Por outro lado, o time tem três baixas confirmadas: o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, o goleiro Gabriel Arias e o meia Alan Forneris.

O Racing tenta voltar a uma final de Libertadores após 58 anos, quando acabou campeão em cima do Nacional (URU). A Libertadores de 1967 foi a única conquistada pelos argentinos.

Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. [...] Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho. Gustavo Costas, técnico do Racing

LDU JÁ BATEU META

O time de Tiago Nunes vem de um contundente 3 a 0 contra o Barcelona (EQU) e não poupou seus principais jogadores. A partida foi válida pelo hexagonal final do Campeonato Equatoriano.

A equipe teve dois jogos adiados para focar totalmente na semifinal da Copa Libertadores. Estavam previstos duelos contra Deportivo Cuenca, pelas quartas de final da Copa Equador, e Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano.

O presidente do time, porém, admitiu que o clube está "no lucro", já que a meta era apenas chegar ao mata-mata da Libertadores. A LDU foi campeã apenas uma vez, em 2008, contra o Fluminense.

Foram 17 anos até voltarmos a esta fase da Libertadores. Sejamos honestos: nosso objetivo era passar da fase de grupos. Conseguimos isso, e aí, o que Deus quiser, vai acontecer. Agora, Ele nos trouxe até aqui[...] Estar nesta fase me dá alegria. Competimos com grandes clubes, como Palmeiras, Flamengo e Racing. Isaac Álvarez, presidente da LDU, à Radio KCH

A LDU ainda tem como "trunfo" o bom desempenho contra times brasileiros, especialmente como mandante. Entre 2020 e 2025, a LDU recebeu clubes brasileiros em 13 oportunidades, com sete vitórias equatorianas, três empates e três derrotas.

AS SEMIFINAIS DA LIBERTADORES

22/10, às 21h30 (de Brasília) - Flamengo x Racing

23/10, às 21h30 (de Brasília) - LDU x Palmeiras

29/10, às 21h30 (de Brasília) - Racing x Flamengo

30/10, às 21h30 (de Brasília) - Palmeiras x LDU