O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, estreia amanhã na chave de simples do ATP 500 da Basileia, na Suíça, e enfrenta logo de cara o atual campeão do torneio, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 22.

Número 37 do mundo, o francês de 2,01m é conhecido por ter um saque muito forte. Na atual temporada, ele serviu a 246 km/h em Wimbledon, o recorde da história do torneio na Inglaterra.

Além do título na Basileia em 2024, Perricard já conquistou o ATP 250 de Lyon. A conquista em casa também foi na temporada passada.

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais, em português) aponta Perricard como dono do melhor índice de saque do circuito. Ele tem uma média superior a 15 aces por partida.

É a primeira vez que João Fonseca e Perricard se enfrentam. Os dois foram cabeças de chave do ATP de Bruxelas na última semana. Enquanto o brasileiro caiu na primeira fase, Perricard chegou às semifinais.

João Fonseca já jogou na Basileia, na chave de duplas, hoje. Ao lado de Rafael Matos, ele caiu diante dos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.