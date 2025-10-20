SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (19), aos 29 anos de idade, Daniel Naroditsky, grão-mestre (GM) de xadrez, comentarista, treinador, educador e produtor de conteúdo do esporte.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo clube Charlotte Chess Center, ao qual ele pertencia e dava aula. A causa da morte não foi revelada.

"É com grande tristeza que compartilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky. Daniel era um talentoso jogador de xadrez, educador e membro querido da comunidade. Também era um filho amoroso, irmão e amigo leal", diz trecho do comunicado assinado pela família Naroditsky.

Daniel Naroditsky nasceu em 1995 e cresceu na região da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele aprendeu as regras do xadrez aos seis anos de idade, ensinado pelo pai, e começou a despontar em torneios escolares.

Naroditsky era bastante influente na comunidade do xadrez e publicou um livro, chamado Mastering Positional Chess, com apenas 14 anos. Ele foi campeão mundial juvenil de xadrez na categoria sub-12 em 2007 e venceu o Campeonato Júnior dos EUA em 2013, aos 17 anos.

Daniel se tornou Grande Mestre (GM), título mais alto que um jogador de xadrez pode alcançar, em 2013. Dois anos antes, ele havia conquistado o título de Mestre Internacional (IM).

Naroditsky também era conhecido por muitos nos Estados Unidos e ao redor do mundo como um ativo streamer e professor de xadrez. "Ele amava fazer streaming e tentava ser educativo. O mundo do xadrez é muito grato", escreveu o GM Hikaru Nakamura nas redes sociais. Daniel Naroditsky também foi colunista da revista Chess Life de 2014 a 2020.

COMUNICADO DA FAMÍLIA NARODITSKY

É com grande tristeza que compartilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky.

Daniel era um talentoso jogador de xadrez, educador e membro querido da comunidade enxadrística. Ele também era um filho amoroso, irmão e amigo leal.

Pedimos privacidade para a família de Daniel durante este momento extremamente difícil. Vamos honrar Daniel lembrando sua paixão pelo xadrez e a inspiração que ele trouxe a todos nós.