SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pane nos servidores da Amazon Web Services (AWS), ocorrida desde a madrugada de hoje, afetou também o duelo West Ham x Brentford, jogo do Campeonato Inglês ocorrido nesta segunda-feira (20).

A falha no sistema impossibilitou a utilização da tecnologia do impedimento semiautomático no jogo, que começou as 16h e acabou em 2 a 0 para o Brentford.

A organização do campeonato informou que o problema foi solucionado já no início do 2º tempo, mais de uma hora depois de a bola rolar. O anúncio da solução do problema foi feito nas redes sociais da Premier League.

Durante a etapa inicial, a arbitragem utilizou o VAR para checar lances de impedimento - algo que ocorre, por exemplo, nas partidas disputadas no Brasil. Não houve qualquer polêmica enquanto a pane afetou a tecnologia.