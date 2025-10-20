SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude fez a lição de casa em Caxias do Sul, bateu o Bragantino por 1 a 0 e voltou a vencer depois de sete tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro. Peixoto, ainda no 1º tempo, marcou o único gol da partida, válida pela 29ª rodada do torneio nacional.
Com o resultado, a equipe de Thiago Carpini avançou aos 26 pontos, mas segue na incômoda 18ª posição. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos a mais, e ainda joga nesta noite.
Os paulistas, por outro lado, ficaram nos 36 pontos e estão na 10ª posição na tabela. O elenco de Fernando Seabra não vence um duelo longe de Bragança Paulista desde 13 de julho, quando superou o Corinthians em Itaquera.
Os times voltam a jogar no domingo pelo Brasileirão. O Juventude tem clássico estadual contra o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o Bragantino recebe o Vasco.
COMO FOI O JOGO
A partida começou com mais transpiração do que inspiração. As duas equipes até tentaram ensaiar boas jogadas, mas acabaram punidas pela falta de precisão nos passes. Em meio às tentativas, os mandantes foram mais enfáticos e arriscaram com Rafael Bilu, em chute para fora, e Taliari, que facilitou o serviço de Cleiton. O Bragantino, por sua vez, não conseguiu incomodar Ruan Carneiro antes dos 30 minutos.
O Juventude abriu o placar na base da insistência pouco antes do intervalo. Após ótima jogada do lateral Igor Formiga pela ponta direita, o volante Peixoto se infiltrou na área, recebeu cruzamento do companheiro e testou de cabeça para o fundo do gol, balançando as redes pela 1ª vez com a camisa da equipe gaúcha: 1 a 0.
O início do 2º tempo contou com uma quase lambança protagonizada por Alix Vinícius e Cleiton. O zagueiro deu um passe todo torto para o goleiro, que precisou arrancar para evitar o gol contra. O camisa 1 até conseguiu dominar a bola, mas optou por girar o corpo e sair jogando ao invés do chutão. Resultado? Ele acabou derrubado por um carrinho violento de Gilberto no momento do lançamento e, por pouco, salvou os visitantes.
O restante da partida continuou com o Bragantino tímido. Mesmo com as mudanças de Fernando Seabra, os paulistas não conseguiram martelar uma organizada defesa adversária. Os donos da casa, por outro lado, exploraram bem os contra-ataques e, por falta de pontaria, não terminaram a partida com uma vantagem maior no placar.