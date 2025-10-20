(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fluminense, nesta segunda-feira, por 2 a 0, em confronto pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.
Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Rayan e Nuno Moreira. O camisa 77 foi decisivo e, além de marcar o primeiro, foi importante na jogada do segundo gol.
Com a vitória, o Vasco pula para a oitava posição, com 39 pontos, e cola no Fluminense.
O Tricolor, por sua vez, fica em sétimo lugar, com 41, e vê o G6 mais distante. O Bahia, sexto colocado, tem 46 pontos.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Bragantino, enquanto o Flu encara o Internacional, no próximo sábado. Ambas as partidas serão válidas pela 30ª rodada do Brasileirão.
'OLÉ' FEZ A FESTA DA TORCIDA
O Vasco conseguiu uma vitória convincente em um jogo equilibrado contra o rival. A torcida cruzmaltina aproveitou o 2 a 0 no placar ?e um Fluminense que não apresentava poder de reação ?para entoar o som de 'olé' ainda aos 35 minutos do segundo tempo.
O principal fator para a festa da torcida foi Rayan, que marcou o primeiro gol e fez boa jogada para o segundo do Vasco.
O camisa 77 segue em boa fase, chegando ao quinto gol nas útlimas cinco partidas. Rayan fica atrás apenas de Vegetti na artilharia do Vasco no Brasileirão ?11 contra 12 gols.
Ao atingir a terceira vitória seguida, o Cruzmaltino se afasta de vez do Z4 e dá motivos para sua torcida sorrir novamente.
LANCES IMPORTANTES
Perdeu cara a cara: A primeira grande chance foi do Fluminense, aos 3 minutos. Barros perdeu a bola na saída de bola, e Cano ficou cara a cara com Léo Jardim. Na finalização, o goleiro do Vasco foi muito bem para evitar o gol.
Sequência do Flu: Pressionando no início, os visitantes tiveram três chances seguidas. Primeiro, Renê isolou após bola rolada por Serna. Depois, Hércules cruzou rasteiro, e Robert Renan se esticou para evitar que Cano finalizasse. Por fim, o zagueiro do Vasco travou chute do próprio Hércules.
Isolou: Lucas Piton recebeu bom passe de Coutinho e, embalado, chegou batendo de primeira, mas mandou longe do gol.
1x0: O Vasco abriu o placar com a joia Rayan, aos 37 minutos do primeiro tempo. O camisa 77 recebeu de Paulo Henrique, girou na frente da área e bateu com desvio em Freytes, tirando as chances de Fábio.
2x0: O Cruzmaltino ampliou em outra jogada envolvendo Raya. O atacante disparou pelo campo de ataque e chutou com força. Fábio soltou para o meio da área, e Andrés Gómez chegou no rebote, mas o goleiro espalmou mais uma. Na terceira tentativa, Nuno Moreira só teve que empurrar para o gol vazio.
Léo Jardim soltou e pegou: Após cruzamento de Canobbio, Cano quase desviou, e Léo Jardim não conseguiu segurar. A bola ficou viva na área, mas o goleiro do Vasco pulou nela para garantir. Na sequência, Léo Jardim fez defesa tranquila em chute de John Kennedy.
Bem longe: Com liberdade, Keno tentou chute com força, mas errou o pé e mandou por cima do gol.
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)Gols: Rayan, aos 37' do 1º tempo; Nuno Moreira, aos 6' do 2º tempo (VAS)
Amarelos: Nuno Moreira (VAS); Freytes (FLU)
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Andrés Gómez (David), Nuno Moreira (Matheus França) e Rayan (GB). T.: Fernando Diniz.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Keno), Serna (Soteldo) e Cano (John Kennedy). T.: Luis Zubeldía.