SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória aprontou para cima de um nervoso Santos na Vila Belmiro, derrotou a equipe de Juan Pablo Vojvoda por 1 a 0 e embolou de vez a briga na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Matheuzinho, em pênalti assinalado após uso do VAR, marcou pela única vez na partida, que teve também penalidade anulada para os donos da casa após checagem no vídeo.
Com o resultado, a equipe de Jair Ventura chegou aos mesmos 31 pontos do Peixe, mas fica dentro do Z4 por somar uma vitória a menos em relação aos paulistas, que ainda têm um duelo atrasado para disputar antes de igualar o concorrente em número de jogos. O Atlético-MG aparece logo na frente da dupla, com 33 pontos.
Os times voltam a atuar no fim de semana. O Santos encara, no domingo, o Botafogo fora de casa, enquanto o Vitória recebe o Corinthians um dia antes.
COMO FICOU A TABELA?
15 - Atlético-MG: 33 pontos (28 jogos, 8 vitórias)16 - Santos: 31 pontos (28 jogos, 8 vitórias)17 - Vitória: 31 pontos (29 jogos, 7 vitórias)
VAR APARECE (E IRRITA NEYMAR)
Rafael Rodrigo Klein utilizou o VAR duas vezes no 1º tempo após recomendações de Emerson de Almeida Ferreira e, em ambas, decidiu contra o Santos. Primeiro, o juiz de campo chegou a marcar pênalti em Lautaro Díaz, mas checou o lance na cabine e desfez a infração. Depois, ele não viu um tranco de Brazão nas costas de Renzo López, voltou a ser chamado pelo árbitro de vídeo e assinalou penalidade ? convertida por Matheuzinho.
A atuação do gaúcho incomodou Neymar, que assistiu ao duelo das arquibancadas da Vila Belmiro. O atacante, afastado há mais de um mês por lesão na coxa, fez questão de publicar sua insatisfação ainda no 1º tempo e pediu profissionalização da arbitragem.
Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra neste domingo (19) !
GOLS E DESTAQUES
Pênalti? Não é bem assim... O jogo começou, basicamente, com uma penalidade assinalada por Rafael Rodrigo Klein, que viu Edu derrubar Lautaro Díaz dentro da área. O VAR chamou o juiz de campo para checar o lance, e o árbitro corrigiu sua decisão, já que o atacante santista chutou o chão antes de cair.
Quem dá bola é o Santos? Os donos da casa não acusaram o golpe do pênalti anulado e passaram a martelar o Vitória, que usou uma linha de cinco defensores para tentar frear os adversários. Guilherme forçou defesa de Lucas Arcanjo, e Zé Rafael isolou uma finalização após passe de Rollheiser. Aos poucos, no entanto, os visitantes melhoraram e assustaram: primeiro com Cantalapiedra, que teve chute desviado por Igor Vinícius, e depois por Renzo López, que desviou cabeceio para fora.
Brazão atropela Renzo, e Matheuzinho não perdoa. O Vitória abriu o placar nos minutos finais do 1º tempo a partir de pênalti ? desta vez, não marcado "ao vivo" e assinalado após intervenção do VAR. O lance surgiu quando Brazão, na tentativa de afastar um lançamento, acertou a nuca de Renzo López no momento em que a bola acabou afastada por Adonis Frías. Na cobrança, Matheuzinho bateu forte, estufou as redes e fez a comemoração típica de Neymar ? o santista, aliás, se revoltou com a marcação nas arquibancadas da Vila Belmiro: 1 a 0.
Pressão paulista em jogo picotado. O 2º tempo começou bastante truncado, mas o Santos conseguiu acelerar o ritmo em meio às faltas pesadas cometidas por um recuado time visitante. O problema é que Barreal não estava calibrado: o meia-atacante exagerou na dose em falta cobrada para a área e, em duas vezes, não pegou em cheio na bola em chutes de perna esquerda. Ele acabou substituído por Robinho Jr.
Como assim, Guilherme? O Santos teve uma chance de ouro para empatar aos 27 minutos, mas o capitão Guilherme "bugou" na hora da definição. O atacante recebeu cruzamento na medida de Igor Vinícius, mas tentou cabecear uma bola que já estava quase no chão e não conseguiu desviar. Assim como Barreal, o camisa 11 também saiu pouco depois do erro, dando lugar a Tiquinho Soares.
Lucas Braga quase aplica a lei do ex. O Vitória quase ampliou a vantagem pouco antes dos acréscimos com Lucas Braga, que atuou pelo Santos até o início da temporada. O meio-campista aproveitou cruzamento da esquerda em contra-ataque e, sozinho dentro da área, acertou a trave da meta defendida por Brazão.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Maira Mastella Moreira e Gizeli Casaril
VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Cartões amarelos: Escobar, Zé Rafael (SAN); Edu, Renzo López, Raúl Cáceres, Willian Oliveira (VIT)
Cartões vermelhos: não houveGol: Matheuzinho (VIT), aos 40 min do 1º tempo
SANTOS
Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael (Bontempo) e Rollheiser; Barreal (Robinho Jr), Guilherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz. T.: Juan Pablo Vojvoda
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Neris), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ronald Lopes, Baralhas (Willian Oliveira), Matheuzinho (Lucas Braga) e Cantalapiedra (Osvaldo); Renzo López (Carlinhos). T.: Jair Ventura