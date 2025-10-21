SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pelas quatro vagas na Série A do ano que vem promete agitar as últimas cinco rodadas da Série B do Brasileiro. Dez times aparecem com chances reais nesta reta final, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

DEZ TIMES NO PÁREO

O Coritiba lidera a Série B e é quem tem mais chances de acesso. Entretanto, a distância para o Novorizontino, primeiro time fora do G4, é de apenas três pontos.

Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão empatados com os mesmos 54 pontos. Os três primeiros aparecem dentro da zona de acesso à Série A por causa dos critérios de desempate.

Goiás, Athletico, Cuiabá, CRB e Atlético-GO aparecem um pouco mais atrás, mas também têm chances de acesso. Os dois últimos têm possibilidades menores, já que estão a seis pontos do G4.

CHANCES DE ACESSO

Coritiba - 93,5%

Chapecoense - 68,8%

Criciúma - 68,3%

Novorizontino - 59,6%

Remo - 49,2%

Athletico - 24,6%

Goiás - 20,3%

Cuiabá - 8,9%

CRB - 3,8%

Atlético-GO - 3%

CLASSIFICAÇÃO DOS 10 PRIMEIROS

Coritiba - 57 pontos

Chapecoense - 54 pontos (16 vitórias)

Criciúma - 54 pontos (15 vitórias)

Remo - 54 pontos (14 vitórias e saldo +10)

Novorizontino - 54 pontos (14 vitórias e saldo +9)

Goiás - 52 pontos

Athletico-PR - 50 pontos (14 vitórias)

Cuiabá - 50 pontos (13 vitórias)

CRB - 48 pontos (14 vitórias)

Atlético-GO - 48 pontos (12 vitórias)

JOGOS DOS 10 TIMES ATÉ O FIM DA SÉRIE B

34ª rodada

Novorizontino x Botafogo-SP

Cuiabá x Remo

Volta Redonda x Coritiba

Criciúma x Goiás

CRB x Atlético-GO

Chapecoense x Operário

Athletico-PR x Amazonas

35ª rodada

Coritiba x CRB

Atlético-GO x Paysandu

Ferroviária x Criciúma

Goiás x Athletico-PR

Amazonas x Cuiabá

Remo x Chapecoense

América-MG x Novorizontino

36ª rodada

Cuiabá x Goiás

Novorizontino x Remo

Athletico-PR x Volta Redonda

Criciúma x Atlético-GO

CRB x Operário

Paysandu x Coritiba

Chapecoense x América-MG

37ª rodada

Coritiba x Athletico-PR

Goiás x Novorizontino

Atlético-GO x Operário

Avaí x Remo

Criciúma x Botafogo-SP

CRB x Vila Nova

América-MG x Cuiabá

Ferroviária x Athletico

Volta Redonda x Chapecoense

38ª rodada

Athletico-PR x América-MG

Cuiabá x Criciúma

Remo x Goiás

Chapecoense x Atlético-GO

Amazonas x Coritiba

Novorizontino x CRB