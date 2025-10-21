SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pelas quatro vagas na Série A do ano que vem promete agitar as últimas cinco rodadas da Série B do Brasileiro. Dez times aparecem com chances reais nesta reta final, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
DEZ TIMES NO PÁREO
O Coritiba lidera a Série B e é quem tem mais chances de acesso. Entretanto, a distância para o Novorizontino, primeiro time fora do G4, é de apenas três pontos.
Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão empatados com os mesmos 54 pontos. Os três primeiros aparecem dentro da zona de acesso à Série A por causa dos critérios de desempate.
Goiás, Athletico, Cuiabá, CRB e Atlético-GO aparecem um pouco mais atrás, mas também têm chances de acesso. Os dois últimos têm possibilidades menores, já que estão a seis pontos do G4.
CHANCES DE ACESSO
Coritiba - 93,5%
Chapecoense - 68,8%
Criciúma - 68,3%
Novorizontino - 59,6%
Remo - 49,2%
Athletico - 24,6%
Goiás - 20,3%
Cuiabá - 8,9%
CRB - 3,8%
Atlético-GO - 3%
CLASSIFICAÇÃO DOS 10 PRIMEIROS
Coritiba - 57 pontos
Chapecoense - 54 pontos (16 vitórias)
Criciúma - 54 pontos (15 vitórias)
Remo - 54 pontos (14 vitórias e saldo +10)
Novorizontino - 54 pontos (14 vitórias e saldo +9)
Goiás - 52 pontos
Athletico-PR - 50 pontos (14 vitórias)
Cuiabá - 50 pontos (13 vitórias)
CRB - 48 pontos (14 vitórias)
Atlético-GO - 48 pontos (12 vitórias)
JOGOS DOS 10 TIMES ATÉ O FIM DA SÉRIE B
34ª rodada
Novorizontino x Botafogo-SP
Cuiabá x Remo
Volta Redonda x Coritiba
Criciúma x Goiás
CRB x Atlético-GO
Chapecoense x Operário
Athletico-PR x Amazonas
35ª rodada
Coritiba x CRB
Atlético-GO x Paysandu
Ferroviária x Criciúma
Goiás x Athletico-PR
Amazonas x Cuiabá
Remo x Chapecoense
América-MG x Novorizontino
36ª rodada
Cuiabá x Goiás
Novorizontino x Remo
Athletico-PR x Volta Redonda
Criciúma x Atlético-GO
CRB x Operário
Paysandu x Coritiba
Chapecoense x América-MG
37ª rodada
Coritiba x Athletico-PR
Goiás x Novorizontino
Atlético-GO x Operário
Avaí x Remo
Criciúma x Botafogo-SP
CRB x Vila Nova
América-MG x Cuiabá
Ferroviária x Athletico
Volta Redonda x Chapecoense
38ª rodada
Athletico-PR x América-MG
Cuiabá x Criciúma
Remo x Goiás
Chapecoense x Atlético-GO
Amazonas x Coritiba
Novorizontino x CRB