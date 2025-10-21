SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se complicou na luta contra o rebaixamento após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, nesta segunda-feira (20), pelo Brasileiro. Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o Alvinegro é o quinto com maior risco de queda.
O Santos chegou a 34,8% de risco de cair para a Série B. Ao final da rodada anterior, a chance de rebaixamento alvinegra era de apenas 16,8%.
O clube paulista só está atrás de Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Os dois últimos, inclusive, superam 90% de probabilidade de estar na segunda divisão do futebol brasileiro em 2026.
O Alvinegro, inclusive, só escapou de entrar no Z4 por ter um triunfo a mais do que o Vitória. O Santos é o 16º colocado do Brasileiro, com os mesmos 31 pontos do time baiano.
Chance de rebaixamento
1 - Sport - 99,79%
2 - Fortaleza - 90,4%
3 - Juventude - 89,4%
4 - Vitória - 44,6%
5 - Santos - 34,8%
6 - Atlético-MG - 12,8%
7 - Ceará - 6,6%
8 - Internacional - 5,5%
9 - Corinthians - 5,3%
10 - Red Bull Bragantino - 4,7%
11 - Grêmio - 4%
12 - São Paulo - 1,7%
13 - Vasco - 0,27%
14 - Fluminense - 0,037%
* Dados da UFMG
BRIGA PELO TÍTULO
Palmeiras e Flamengo estão praticamente empatados nas chances de ser campeão brasileiro. O Alviverde tem 48,8% de possibilidade, contra 48,3% do Rubro-Negro.
A dupla, inclusive, soma 97,1% da probabilidade de título, segundo a pesquisa. Outros times com chances matemáticas são Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Botafogo.
Chance de título
1 - Palmeiras - 48,8%
2 - Flamengo - 48,3%
3 - Cruzeiro - 2,6%
4 - Mirassol - 0,24%
5 - Bahia - 0,022%
6 - Botafogo - 0,001%
A TABELA DO BRASILEIRO
1 - Palmeiras - 61 pontos
2 - Flamengo - 61 pontos
3 - Cruzeiro - 56 pontos
4 - Mirassol - 52 pontos
5 - Botafogo - 46 pontos
6 - Bahia - 46 pontos
7 - Fluminense - 41 pontos
8 - Vasco - 39 pontos
9 - São Paulo - 38 pontos
10 - Red Bull Bragantino - 36 pontos
11 - Corinthians - 36 pontos
12 - Grêmio - 36 pontos
13 - Ceará - 35 pontos
14 - Internacional - 35 pontos
15 - Atlético-MG - 33 pontos
16 - Santos - 31 pontos
17 - Vitória - 31 pontos
18 - Juventude - 26 pontos
19 - Fortaleza - 24 pontos
20 - Sport - 17 pontos