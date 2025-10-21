SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se complicou na luta contra o rebaixamento após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, nesta segunda-feira (20), pelo Brasileiro. Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o Alvinegro é o quinto com maior risco de queda.

O Santos chegou a 34,8% de risco de cair para a Série B. Ao final da rodada anterior, a chance de rebaixamento alvinegra era de apenas 16,8%.

O clube paulista só está atrás de Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Os dois últimos, inclusive, superam 90% de probabilidade de estar na segunda divisão do futebol brasileiro em 2026.

O Alvinegro, inclusive, só escapou de entrar no Z4 por ter um triunfo a mais do que o Vitória. O Santos é o 16º colocado do Brasileiro, com os mesmos 31 pontos do time baiano.

Chance de rebaixamento

1 - Sport - 99,79%

2 - Fortaleza - 90,4%

3 - Juventude - 89,4%

4 - Vitória - 44,6%

5 - Santos - 34,8%

6 - Atlético-MG - 12,8%

7 - Ceará - 6,6%

8 - Internacional - 5,5%

9 - Corinthians - 5,3%

10 - Red Bull Bragantino - 4,7%

11 - Grêmio - 4%

12 - São Paulo - 1,7%

13 - Vasco - 0,27%

14 - Fluminense - 0,037%

* Dados da UFMG

BRIGA PELO TÍTULO

Palmeiras e Flamengo estão praticamente empatados nas chances de ser campeão brasileiro. O Alviverde tem 48,8% de possibilidade, contra 48,3% do Rubro-Negro.

A dupla, inclusive, soma 97,1% da probabilidade de título, segundo a pesquisa. Outros times com chances matemáticas são Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Botafogo.

Chance de título

1 - Palmeiras - 48,8%

2 - Flamengo - 48,3%

3 - Cruzeiro - 2,6%

4 - Mirassol - 0,24%

5 - Bahia - 0,022%

6 - Botafogo - 0,001%

A TABELA DO BRASILEIRO

1 - Palmeiras - 61 pontos

2 - Flamengo - 61 pontos

3 - Cruzeiro - 56 pontos

4 - Mirassol - 52 pontos

5 - Botafogo - 46 pontos

6 - Bahia - 46 pontos

7 - Fluminense - 41 pontos

8 - Vasco - 39 pontos

9 - São Paulo - 38 pontos

10 - Red Bull Bragantino - 36 pontos

11 - Corinthians - 36 pontos

12 - Grêmio - 36 pontos

13 - Ceará - 35 pontos

14 - Internacional - 35 pontos

15 - Atlético-MG - 33 pontos

16 - Santos - 31 pontos

17 - Vitória - 31 pontos

18 - Juventude - 26 pontos

19 - Fortaleza - 24 pontos

20 - Sport - 17 pontos