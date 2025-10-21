(UOL/FOLHAPRESS) - O NBB é uma liga que vem crescendo internacionalmente, e uma das evidências disso é o aumento no número de atletas estrangeiros no torneio.
Ao todo, são 48 jogadores nascidos no exterior, com Flamengo e Minas liderando a lista: cada um conta com cinco estrangeiros no elenco. Além disso, o NBB também conta com técnicos de fora do país, como Sergio Hernández, argentino que comanda o rubro-negro carioca, e Jelena Todorovic, sérvia que estreia como head coach do Fortaleza Basquete Cearense.
Por outro lado, há equipes que não possuem estrangeiros no elenco, como Vasco da Gama e Bauru.
As nacionalidades são diversas, mas os Estados Unidos, país do basquete, dominam o cenário com 35 atletas, o que representa 72,9% dos estrangeiros na liga. A Argentina aparece em segundo lugar, com seis representantes. Além desses dois países, Senegal, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Bósnia, Austrália e Sérvia também têm atletas atuando no NBB.
Entre os destaques estão Santiago Baralle e Martin Negrete, argentinos contratados a peso de ouro pelo Flamengo; Davaunta Thomas, norte-americano que brilhou na estreia do Corinthians; e Jack Gohlke, jogador do Fortaleza Basquete Cearense, conhecido por seu desempenho na NCAA ?quando marcou 32 pontos e acertou dez bolas de três pela Universidade de Oakland contra Kentucky, no March Madness de 2024.
Na história da liga, alguns estrangeiros também marcaram época, como o argentino Franco Balbi, ídolo do Flamengo, e Shamell Stalworth, atualmente no Caxias, que escreveu seu nome no São Paulo, Mogi e Pinheiros ?em sua temporada de despedida das quadras.