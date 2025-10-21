RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras segue na primeira colocação do Campeonato Brasileiro mesmo com a derrota para o vice-líder Flamengo, mas no recorte de desempenho somente entre os clubes do G6, o Alviverde é lanterna. No confronto direto entre os seis primeiros, quem tem se saído como bichos-papões são o Cruzeiro ?terceiro colocado? e o Rubro-Negro.
CRUZEIRO SOBERANO
O melhor aproveitamento neste quesito é da Raposa, com 83,3%. São seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota para os rivais do G6.
Se conseguirmos o objetivo para o campeonato, se conseguirmos ter a vaga para a Libertadores, se conseguirmos ficar aqui no top 4, top 3, eu ficarei extremamente satisfeito. Eu fico satisfeito porque cumprimos um objetivo, que era do clube, colocar na dimensão que ele merece. O Cruzeiro merece e tem que estar sempre a este nível.Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro
O segundo melhor desempenho é o do Flamengo, com 62,9%. Uma das derrotas foi justamente para o Cruzeiro. A outra aconteceu diante do Bahia, em Salvador (BA).
"Hoje estamos empatados em pontos (com o Palmeiras) e talvez o único campeonato do mundo que no confronto direto, se você vence duas vezes a equipe que está empatada em pontos, você ainda não está na frente, então talvez isso mude. Mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores", disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.
BAHIA E MIRASSOL TÊM APROVEITAMENTO BAIXO
O terceiro com melhor desempenho contra equipes do G6 é o Bahia, que na tabela está em sexto. Mas isto não necessariamente coloca o Tricolor baiano com um aproveitamento bom. Ele é de 37%, com mais tropeços que vitórias, assim como o Mirassol, que é o quarto colocado da competição e vem logo atrás neste recorte, com 33,3%.
"Infelizmente temos dificuldade para apresentar o mesmo padrão de jogo fora de casa. Precisamos evoluir nesse sentido", diz Rogério Ceni, técnico do Bahia.
"A gente está sonhando com essa Libertadores. Todo mundo quer disputar. O nosso jogador mais experiente, que é o Walter, já jogou. Reinaldo, todos querem disputar. Então a gente está com fome disso, mas não podemos trazer nenhum outro fator que possa atrapalhar nosso desempenho. Não devemos ficar ansiosos, não temos que viver no futuro", afirma Rafael Guanaes, técnico do Mirassol.
BOTAFOGO SÓ NÃO É PIOR QUE O PALMEIRAS
O Botafogo, que é o quinto na tabela, tem um desempenho ruim contra equipes do G6, com apenas 23,8%. Ele conseguiu apenas uma vitória sobre o Bahia, por 2 a 1. O Alvinegro só fica na frente do Palmeiras, que ainda não venceu um dos rivais das seis primeiras colocações e tem um aproveitamento de apenas 20,8%.
"O grupo sabe o objetivo que temos e está comprometido. O escudo que carregamos é pesado. Seguimos com confiança", diz Davide Ancelotti, técnico do Botafogo.
"Temos de pensar no próximo jogo. Somos líderes do Brasileiro, temos um jogo importante de semifinal, de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso", falou Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, após derrota para o Flamengo.
*
APROVEITAMENTO NO CONFRONTO DIRETO ENTRE OS TIMES DO G6
1 - Cruzeiro: 83,3%
2 - Flamengo: 62,9%
3 - Bahia: 37%
4 - Mirassol: 33,3%
5 - Botafogo: 23,8%
6 - Palmeiras: 20,8%
O DESEMPENHO DE CADA UM
PALMEIRAS
Palmeiras 0 x 0 Botafogo - 1ª rodada
Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada
Palmeiras 0 x 2 Flamengo - 10ª rodada
Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - 11ª rodada
Palmeiras 1 x 1 Mirassol - 14ª rodada
Botafogo 0 x 1 Palmeiras - 20ª rodada
Bahia 1 x 0 Palmeiras - 25ª rodada
Flamengo 3 x 2 Palmeiras - 29ª rodada
Aproveitamento: 20,8%
FLAMENGO
Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 7ª rodada
Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada
Flamengo 0 x 0 Botafogo - 9ª rodada
Palmeiras 0 x 2 Flamengo - 10ª rodada
Flamengo 2 x 1 Mirassol - 19ª rodada
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - 26ª rodada
Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada
Botafogo 0 x 3 Flamengo - 28ª rodada
Flamengo 3 x 2 Palmeiras - 29ª rodada
Aproveitamento: 62,9%
CRUZEIRO
Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - 1ª rodada
Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada
Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 7ª rodada
Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - 11ª rodada
Botafogo 0 x 2 Cruzeiro - 18ª rodada
Mirassol 1 x 1 Cruzeiro - 20ª rodada
Bahia 1 x 2 Cruzeiro - 23ª rodada
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - 26ª rodada
Aproveitamento: 83,3%
MIRASSOL
Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - 1ª rodada
Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada
Botafogo 3 x 3 Mirassol - 12ª rodada
Palmeiras 1 x 1 Mirassol - 14ª rodada
Flamengo 2 x 1 Mirassol - 19ª rodada
Mirassol 1 x 1 Cruzeiro - 20ª rodada
Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada
Aproveitamento: 33,3%
BOTAFOGO
Flamengo 0 x 0 Botafogo - 9ª rodada
Bahia 1 x 0 Botafogo - 7ª rodada
Botafogo 3 x 3 Mirassol - 12ª rodada
Botafogo 0 x 2 Cruzeiro - 18ª rodada
Botafogo 0 x 1 Palmeiras - 20ª rodada
Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada
Botafogo 0 x 3 Flamengo - 28ª rodada
Aproveitamento: 23,8%
BAHIA
Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada
Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada
Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada
Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada
Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada
Bahia 1 x 2 Cruzeiro - 23ª rodada
Bahia 1 x 0 Palmeiras - 25ª rodada
Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada
Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada
Aproveitamento: 37%