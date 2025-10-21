RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras segue na primeira colocação do Campeonato Brasileiro mesmo com a derrota para o vice-líder Flamengo, mas no recorte de desempenho somente entre os clubes do G6, o Alviverde é lanterna. No confronto direto entre os seis primeiros, quem tem se saído como bichos-papões são o Cruzeiro ?terceiro colocado? e o Rubro-Negro.

CRUZEIRO SOBERANO

O melhor aproveitamento neste quesito é da Raposa, com 83,3%. São seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota para os rivais do G6.

Se conseguirmos o objetivo para o campeonato, se conseguirmos ter a vaga para a Libertadores, se conseguirmos ficar aqui no top 4, top 3, eu ficarei extremamente satisfeito. Eu fico satisfeito porque cumprimos um objetivo, que era do clube, colocar na dimensão que ele merece. O Cruzeiro merece e tem que estar sempre a este nível.Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

O segundo melhor desempenho é o do Flamengo, com 62,9%. Uma das derrotas foi justamente para o Cruzeiro. A outra aconteceu diante do Bahia, em Salvador (BA).

"Hoje estamos empatados em pontos (com o Palmeiras) e talvez o único campeonato do mundo que no confronto direto, se você vence duas vezes a equipe que está empatada em pontos, você ainda não está na frente, então talvez isso mude. Mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores", disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

BAHIA E MIRASSOL TÊM APROVEITAMENTO BAIXO

O terceiro com melhor desempenho contra equipes do G6 é o Bahia, que na tabela está em sexto. Mas isto não necessariamente coloca o Tricolor baiano com um aproveitamento bom. Ele é de 37%, com mais tropeços que vitórias, assim como o Mirassol, que é o quarto colocado da competição e vem logo atrás neste recorte, com 33,3%.

"Infelizmente temos dificuldade para apresentar o mesmo padrão de jogo fora de casa. Precisamos evoluir nesse sentido", diz Rogério Ceni, técnico do Bahia.

"A gente está sonhando com essa Libertadores. Todo mundo quer disputar. O nosso jogador mais experiente, que é o Walter, já jogou. Reinaldo, todos querem disputar. Então a gente está com fome disso, mas não podemos trazer nenhum outro fator que possa atrapalhar nosso desempenho. Não devemos ficar ansiosos, não temos que viver no futuro", afirma Rafael Guanaes, técnico do Mirassol.

BOTAFOGO SÓ NÃO É PIOR QUE O PALMEIRAS

O Botafogo, que é o quinto na tabela, tem um desempenho ruim contra equipes do G6, com apenas 23,8%. Ele conseguiu apenas uma vitória sobre o Bahia, por 2 a 1. O Alvinegro só fica na frente do Palmeiras, que ainda não venceu um dos rivais das seis primeiras colocações e tem um aproveitamento de apenas 20,8%.

"O grupo sabe o objetivo que temos e está comprometido. O escudo que carregamos é pesado. Seguimos com confiança", diz Davide Ancelotti, técnico do Botafogo.

"Temos de pensar no próximo jogo. Somos líderes do Brasileiro, temos um jogo importante de semifinal, de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso", falou Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, após derrota para o Flamengo.

*

APROVEITAMENTO NO CONFRONTO DIRETO ENTRE OS TIMES DO G6

1 - Cruzeiro: 83,3%

2 - Flamengo: 62,9%

3 - Bahia: 37%

4 - Mirassol: 33,3%

5 - Botafogo: 23,8%

6 - Palmeiras: 20,8%

O DESEMPENHO DE CADA UM

PALMEIRAS

Palmeiras 0 x 0 Botafogo - 1ª rodada

Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - 10ª rodada

Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - 11ª rodada

Palmeiras 1 x 1 Mirassol - 14ª rodada

Botafogo 0 x 1 Palmeiras - 20ª rodada

Bahia 1 x 0 Palmeiras - 25ª rodada

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - 29ª rodada

Aproveitamento: 20,8%

FLAMENGO

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 7ª rodada

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada

Flamengo 0 x 0 Botafogo - 9ª rodada

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - 10ª rodada

Flamengo 2 x 1 Mirassol - 19ª rodada

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - 26ª rodada

Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada

Botafogo 0 x 3 Flamengo - 28ª rodada

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - 29ª rodada

Aproveitamento: 62,9%

CRUZEIRO

Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - 1ª rodada

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo - 7ª rodada

Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - 11ª rodada

Botafogo 0 x 2 Cruzeiro - 18ª rodada

Mirassol 1 x 1 Cruzeiro - 20ª rodada

Bahia 1 x 2 Cruzeiro - 23ª rodada

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - 26ª rodada

Aproveitamento: 83,3%

MIRASSOL

Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - 1ª rodada

Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada

Botafogo 3 x 3 Mirassol - 12ª rodada

Palmeiras 1 x 1 Mirassol - 14ª rodada

Flamengo 2 x 1 Mirassol - 19ª rodada

Mirassol 1 x 1 Cruzeiro - 20ª rodada

Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada

Aproveitamento: 33,3%

BOTAFOGO

Flamengo 0 x 0 Botafogo - 9ª rodada

Bahia 1 x 0 Botafogo - 7ª rodada

Botafogo 3 x 3 Mirassol - 12ª rodada

Botafogo 0 x 2 Cruzeiro - 18ª rodada

Botafogo 0 x 1 Palmeiras - 20ª rodada

Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada

Botafogo 0 x 3 Flamengo - 28ª rodada

Aproveitamento: 23,8%

BAHIA

Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada

Palmeiras 0 x 1 Bahia - 6ª rodada

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada

Mirassol 5 x 1 Bahia - 22ª rodada

Bahia 1 x 2 Cruzeiro - 23ª rodada

Bahia 1 x 0 Palmeiras - 25ª rodada

Botafogo 2 x 1 Bahia - 26ª rodada

Bahia 1 x 0 Flamengo - 27ª rodada

Aproveitamento: 37%