RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os momentos de terror vividos por Arrascaeta ?na tentativa de assalto que sofreu após a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, no último domingo? tiveram como contexto uma mudança da rota habitual que o uruguaio costuma fazer para voltar para casa quando deixa o estádio.

FOI ACONSELHADO A MUDAR; CARRO NÃO FOI BALEADO

Arrascaeta estava na companhia de sua esposa grávida, Camila Bastiani, e de outras pessoas quando foi aconselhado a ir por outro caminho. O motivo era o trânsito com a saída dos mais de 71 mil torcedores presentes além de bloqueios que ainda eram feitos por órgãos de segurança.

O meia, no trajeto, se deparou com homens fortemente armados, mas conseguiu escapar. Apesar do susto, seu carro não foi alvejado com tiros, como aconteceu com o goleiro Rossi, em maio, quando seu veículo sofreu quatro disparos. O arqueiro, na ocasião, foi salvo pela blindagem do automóvel.

Arrascaeta preferiu não fazer boletim de ocorrência após o incidente e foi para casa com seus familiares. Ele se apresentou para o treinamento no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (20) de manhã e recebeu apoio do Flamengo.

O Rubro-Negro se propôs a ajudá-lo na questão assim como ocorreu com Rossi. Na ocasião, o goleiro argentino também não fez boletim de ocorrência num primeiro momento, mas depois o clube fez contatos e conseguiu viabilizar que agentes da Polícia Civil fossem ao centro de treinamento colher depoimentos do arqueiro. Ainda não há, no entanto, a confirmação de que Arrascaeta levará o caso para frente.

Pouco tempo depois da tentativa de assalto, Arrascaeta desabafou em sua rede social. Ele classificou a situação como um "momento desagradável".

Sete anos no Flamengo. Primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem.Arrascaeta, no X

7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do MaracanãQue momento desagradável pasamos com a famíliaGraças a Deus estamos todos bem

PRÓXIMO DE RENOVAR, ARRASCAETA ESTÁ A UM GOL DE ATINGIR RECORDE HISTÓRICO

Em campo a vida de Arrascaeta não poderia estar melhor. O uruguaio é o principal destaque do Flamengo na temporada.

Com o gol feito sobre o Palmeiras na vitória por 3 a 2, ficou a apenas um de igualar um recorde histórico: o de maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Atualmente ele possui 93 gols contra 94 do argentino Doval, que atuou no Fla entre as décadas de 60 e 70.

O meia também tem muito bem encaminhada sua renovação de contrato com o Rubro-Negro. Pequenos detalhes o separam de assinar um novo vínculo por mais dois anos, até 2028, podendo ser estendido até 2029. O atual termina no fim de 2026.