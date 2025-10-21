(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo busca unir seu elenco na missão de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O objetivo, no entanto, acaba sendo tirado de foco com o atraso no pagamento dos direitos de imagens dos jogadores.

CASARES PRESENTE NO CT

O presidente Julio Casares marcou uma reunião para esta terça-feira no CT da Barra Funda, com jogadores e comissão técnica. O presidente deixará suas funções no Morumbis para estar com o elenco.

A reunião servirá como um apoio ao time na reta final de temporada. O mandatário quer estar mais presente na Barra Funda para consolidar o sentimento de união do grupo. Além de Casares, o superintendente Márcio Carlomagno também deixará seu expediente no Morumbis para estar no CT.

A necessidade de união do time foi um tópico muito citado por Crespo após a derrota para o Mirassol. O técnico entende que o grupo de jogadores tem que fazer um novo "pacto", como fizeram para que o time se afastasse da zona de rebaixamento.

"Temos que resolver o problema e fazer o pacto, como fizemos quando lutávamos para não sermos rebaixados. Onde cada um fazia o máximo, cada um se perguntava o que tinha que fazer. De mais, não de menos. Para sair daquela situação. E foi assim que conseguimos acreditar na Libertadores", disse Crespo, após a derrota para o Mirassol.

Outra forma de incentivo que a diretoria encontrou foi aumentar o 'bicho' do elenco caso a equipe se classifique para a Libertadores. O reajuste na premiação foi acordado antes da derrota para o Mirassol.

Enquanto tenta promover a união do time, pesa contra Casares os atrasos nos pagamentos dos direitos de imagens, que variam de dois a três meses. O clube não vai se manifestar oficialmente e não confirma a dívida com os atletas.

Distante do G6, o São Paulo precisa se recuperar no Brasileiro, única chance que sobrou para o time se garantir na Libertadores em 2026. Com 38 pontos, o Tricolor está a oito de distância do Bahia, sexto colocado, faltando nove rodadas para o fim.