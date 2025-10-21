(UOL/FOLHAPRESS) - O nome Textor ficou conhecido no Brasil por causa de John ?o bilionário dono da SAF do Botafogo. Mas o que pouca gente sabe é que o empresário tem um irmão mais velho surfista e artista: Tab Textor. Aos 61 anos, ele ainda viaja o mundo competindo em busca de chegar o mais perto possível do Mundial de Surfe.

ATUAL MOMENTO

Tab está inscrito para o Qualifying Series (QS) de Arica, no Chile, que acontece entre 22 e 26 de outubro. A etapa, da terceira divisão do Mundial, é uma das mais desafiadoras do calendário, conhecida por suas ondas pesadas e tubulares. Será mais uma tentativa do americano de avançar uma bateria em eventos da WSL (Liga Mundial de Surfe) ?algo que ele não consegue desde 2018, quando voltou a competir.

Desde então, o veterano soma 43 eventos disputados em países como Estados Unidos, Barbados, Portugal, México, República Dominicana, Chile, Argentina e até Brasil ?sem conseguir avançar uma única bateria. Na maioria das vezes, suas notas mal passaram de 2,00 pontos, com somatórios que raramente ultrapassaram os 4,00. Sua melhor temporada nesse período foi a de 2021/22, quando terminou em 69º lugar no ranking regional da América do Norte.

Em Saquarema, por exemplo, ele chegou a competir contra o brasileiro Lucas Chianca, o Chumbo, em 2023 ?terminando em último na bateria, com apenas 1,37 ponto somado (0,70 e 0,67 nas melhores ondas), enquanto o carioca venceu com 12,50. Já em 2018, enfrentou Samuel Pupo, que neste fim de semana se sagrou bicampeão em Saquarema, também terminando em último lugar.

As etapas do QS, onde Tab compete, são abertas a qualquer surfista disposto a se inscrever, pagar as taxas exigidas e cumprir os requisitos básicos da WSL, como filiação e seguro de viagem. É um modelo que pode misturar amadores, veteranos e jovens promessas em busca de experiência.

VOVÔ DO SURFE

Aos 61, Tab é o surfista mais velho em atividade no circuito regional da WSL. Ele começou a se inscrever em etapas do tour em 2018, aos 54 anos, e carrega o título de "avô do tour" com orgulho.

"Pode escrever. Sou o único avô na história do QS!", disse Tab ao Sport Informa, de Portugal.

Tab é "um dos personagens principais do QS norte-americano", segundo sites especializados. Mesmo sem grandes resultados, tornou-se uma figura querida no circuito por seu entusiasmo, carisma e histórias inacreditáveis. Costuma ser o último a sair do mar, mesmo em dias grandes, e é conhecido por surfar até o anoitecer em ondas como Pipeline e Sunset, no Havaí.

"Muitos desses garotos morreriam se surfassem nas ondas grandes de Pipeline, como eu faço", afirma.

Além do surfe, Tab tem uma biografia curiosa. Foi skatista nos anos 1970 ?e há quem o considere um dos primeiros a realizar um ollie, manobra que revolucionou o skate. Ele também se define como o primeiro a ter feito um aéreo com prancha no pé, em 1978, "embora o crédito tenha ido para outro", como costuma afirmar.

É também escritor, artista e economista e trabalhou por décadas com avaliação imobiliária em Palm Beach, na Flórida.

TAB E JOHN

Apesar dos caminhos opostos, os irmãos Textor compartilham o espírito inquieto e ambicioso. John deixou o skate após um grave acidente e se tornou um magnata da tecnologia e do futebol. Tab seguiu o caminho inverso ?apesar do conforto, segue atrás do que ama.

"Ganhei milhões, tenho investimentos em ações, um skate park e estou construindo fábricas no Brasil e no Peru. Tenho uma vida muito feliz, mas nunca desacelerei", diz Tab.

E toda essa disposição é reconhecida pelo mandatário do Botafogo.

"Orgulhoso do meu irmão mais velho, Tab! Ainda perseguindo ondas ao redor do mundo, competindo contra crianças que têm menos da metade da sua idade", disse John, em postagem no Instagram.