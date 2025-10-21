SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quem acredita que o Palmeiras não terá um adversário brasileiro pela frente na noite desta quinta-feira, pela ida da semifinal da Libertadores, está enganado: a LDU, do Equador, é comandada pelo gaúcho Tiago Nunes ?que vem para o duelo em clima de revanche em dose dupla.

LEMBRA DELE?

Tiago Nunes já enfrentou o alviverde como treinador em nove oportunidades: três pelo Athletico-PR, quatro pelo Corinthians e outras duas pelo Ceará.

Ele só venceu o adversário em uma delas, em 2020, no Dérbi ocorrido pela 1ª fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, Gil marcou o único gol do clássico ?disputado sem torcida diante da pandemia.

Aquele jogo antecedeu capítulos doloridos para o comandante, que perdeu o título do estadual justamente para o Palmeiras em final decidida nos pênaltis e que, um mês depois do vice-campeonato em questão, acabou demitido do Corinthians após nova derrota para o rival, na época comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O tempo passou, e Tiago Nunes teve rápida passagem pelo Grêmio antes de chegar ao Ceará e reencontrar o alviverde, agora de Abel Ferreira, já em outubro de 2021, no 1º turno do Brasileiro.

No único confronto entre os dois até nesta terça-feira (21), melhor para o português: o Palmeiras fez 2 a 1 fora de casa e, de quebra, encerrou um tabu de 24 anos sem vitória sobre o Ceará no Castelão ?as equipes voltaram a se enfrentar meses depois, mas os paulistas foram comandados por Paulo Victor Gomes, que trabalhava com o elenco sub-20 e foi acionado para a última rodada do torneio nacional.

Tiago Nunes se reinventou longe do Brasil e, recentemente, virou bicho-papão dos times de seu país-natal. Somente nesta edição da Libertadores, comandando a LDU, ele eliminou Botafogo e São Paulo, nas oitavas e nas quartas, respectivamente.

"A gente tem que ter o máximo de respeito e buscar soluções para superar essa série. A Libertadores é uma competição de dois jogos e tem o aspecto do momento. Qualquer coisa pode acontecer. Por já ter passado por situações parecidas e eliminado gigantes, sei que, às vezes, os ventos sopram a favor. Estamos trabalhando para surpreender as pessoas que, em muitas vezes, olham um futebol que não está perto delas com um pouco de nariz torcido", disse Tiago Nunes.

Tiago Nunes contra Palmeiras (9 jogos)

1 vitória

2 empates

6 derrotas

Tiago Nunes contra Abel (1 jogo)

1 derrota