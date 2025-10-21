(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo apresentou, na manhã desta terça-feira (21), uma nova unidade de negócios que promete revolucionar o futebol sul-americano. Julio Casares cancelou a participação de última hora.

CASARES AUSENTE

O mandatário havia confirmado presença na coletiva, que aconteceu no Morumbis, mas acabou cancelando ida após a derrota para o Mirassol, por 3 a 0, no domingo

"O difícil momento do futebol prendeu o presidente no CT da Barra Funda", afirmou Eduardo Alfano Vieira, diretor institucional do setor, em nome de Casares.

A fala faz referência à decisão de Casares de frequentar mais o CT, ao lado do superintendente Márcio Carlomagno, como modo de maior aproximação ao futebol.

Historicamente, a presidência despachava diretamente do Morumbis. Os resultados ruins recentes ?o time vive uma sequência de sete derrotas nos oito últimos compromissos? foram o estopim para o mandatário realocar sua unidade de trabalho.

INOVAÇÃO NO CLUBE E NO FUTEBOL

A parceria será formada pelo Inova.São, pela Sportheca ?empresa do ramo esportivo? e pela FCJ Venture Building ?companhia do financeiro. A conversa teve a presença também de José Guilherme Oliver, Head de Inovação do clube, e porta-vozes do projeto, inspirado em modelos europeus que permitem que startups possam entrar para o portfólio de produtos do clube.

A promessa do projeto é que, até 2030, o São Paulo se torne "o clube mais inovador das américas", segundo Oliver, exercendo impactos dentro de campo, indo desde a formação de atletas do CT de Cotia até a recuperação mais rápida de jogadores no departamento médico.

"Todos os grandes clubes conseguem entregar tecnologia, um CT de qualidade. O que diferencia a habilidade de cada jogador é o trabalho do dia a dia. E quando olhamos para o mercado europeu, o que diferencia muitas vezes é a teconologia, que é o que vai refletir na ponta, dentro de campo: a tomada de decisão rápida, o recovery rápido do jogador, que pode voltar depois de sete ou oito dias", disse José Guilherme Oliver, em entrevista coletiva.