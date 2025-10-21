SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quitar a parcela em atraso com o Cuiabá por Raniele, o Corinthians foi à CBF pedir a retirada do transfer ban, mas ainda tem outros problemas para solucionar e poder voltar a contratar já pensando na próxima temporada. A diretoria tem a esperança de conseguir resolver os principais casos em dezembro, quando terá entrada de verba maior.

CASOS MAIS URGENTES

O caso mais urgente e difícil é de Félix Torres. A diretoria tenta aproximação com o Santos Laguna para negociar o pagamento dos R$ 40 milhões devidos pela compra do zagueiro, mas tem encontrado portas fechadas.

O Corinthians está condenado a três janelas sem contratar por causa da dívida com o Santos Laguna. Antes, a diretoria ofereceu R$ 28 milhões à vista e o restante parcelado, mas os mexicanos recusaram.

Há ainda o risco de mais um transfer ban. O Corinthians foi condenado a pagar R$ 45 milhões ao paraguaio Matías Rojas, que rescindiu com o clube no ano passado, e tenta acordo com os agentes do atleta.

As conversas com Rojas ocorrem desde o mês passado e têm avançado, ainda que em passos lentos. Se não houver acerto até o final do mês, um novo transfer ban será imposto.

O QUE VEM PELA FRENTE?

A contratação de Rodrigo Garro segue dando dores de cabeça fora de campo. O Corinthians deve R$ 23 milhões ao Talleres e já foi condenado pela Fifa, mas recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e aguarda decisão.

O Talleres já esteve mais irredutível a conversar. Andrés Fassi, presidente do clube argentino, já deu declarações fortes sobre o Corinthians, mas nesta terça-feira (21) o clima é mais ameno, ainda que sem avanços substanciais nas conversas.

O Corinthians foi condenado pela Fifa por outras três negociações. O clube deve R$ 6 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela compra de José Martínez e R$ 6 milhões ao Midtjylland por Charles.

O clube recorreu à CAS e ainda aguarda decisão sobre estes casos. Enquanto isso, a diretoria tenta negociar com os clubes envolvidos para evitar que os casos avancem e gerem novos transfer bans.

Há ainda mais duas negociações que podem entrar na lista. O Corinthians tem valores pendentes com o Tokushima Vorits, pela compra de Cacá, e com o New York City, pelo empréstimo de Talles Magno.

CORRIDA CONTRA O TEMPO

Se não chegar a acordos, o Corinthians começará a janela de transferências sem poder registrar novos jogadores. Sendo assim, poderia apenas manter os que já tem no elenco e começaria 2026 sem novidades.

A ideia da diretoria é reforçar o time para o ano que vem. Em 2025, foram apenas dois reforços: o lateral Angileri e o atacante Vitinho, sendo que ambos estavam livres no mercado.