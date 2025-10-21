Juiz de Fora está de volta à elite do vôlei nacional. Após sete anos, o JF Vôlei disputa novamente a Superliga A e estreia nesta terça-feira (21) contra o Sada Cruzeiro, às 18h30, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG). O confronto terá transmissão ao vivo pelo ge, geTV e SporTV.

O duelo marca o reencontro das equipes, que se enfrentaram recentemente no Campeonato Mineiro, com vitória do time celeste por 3 sets a 0. O Sada chega embalado, é o atual campeão mineiro e da Supercopa, títulos conquistados sobre o Itambé Minas recentemente.

O JF Vôlei, por sua vez, vem de uma vitória por 3 sets a 2 sobre o Montes Claros em sua última partida, no dia 4 de outubro, pelo Campeonato Mineiro.

O técnico André Silva destacou a preparação intensa da equipe entre o Estadual e a Superliga.

“Sempre existe ansiedade na estreia, mas os atletas estão bem preparados. Tivemos um bom tempo para trabalhar a parte física, técnica e também a mental. Agora é colocar em prática tudo o que treinamos e seguir firmes nesta longa jornada”, afirmou o treinador.

O supervisor Hélder Zimmermann também reforçou os objetivos do clube na competição.

“Nosso primeiro objetivo é a permanência, mas temos um grupo muito forte e capaz de alçar voos maiores pra essa temporada, então também não perdemos de vista os play-offs. Temos confrontos diretos, vamos jogar partida a partida. Esperamos ficar bem colocados, entre as grandes equipes do vôlei nacional”, disse.

Elenco do JF Vôlei – Superliga A 2025/26

Levantadores

#1 Anderson Batalha (1,93m), #7 Tarik Bellini (1,86m), #10 Gaspar Bitar (1,83m)

Centrais

#2 Jadher Henrique (2,03m), #16 Marcelo Falcão (2,05m), #19 Lucas Fonseca (2,04m), #20 Fernando Pilan (capitão – 2,02m)

Ponteiros

#4 Luís Joventino (1,91m), #11 Lucas Batista “Ruivo” (1,94m), #15 Fernando Pires (1,94m), #17 Rodrigo Ruiz (1,95m), #18 Emerson Almeida (1,95m)

Opostos

#5 Rajé Alleyne (1,98m), #9 Wesleen Soares (1,95m)

Líberos

#6 Caio Santos (1,79m), #8 Pedro “Mococa” (1,84m)

Comissão Técnica

André Silva – Técnico

Gustavo Bellini – Preparador físico

Didi e Fabrício Amaral – Auxiliares técnicos

Luciana Luna – Fisioterapeuta

Daniel Vieira – Analista de desempenho

Maurício Bara – Diretor

