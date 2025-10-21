SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Douglas Sousa, pai de Endrick, citou o Palmeiras em uma publicação sobre a saída do filho do Real Madrid. Mas o atacante de 18 anos não vestirá verde na próxima janela de transferências.

O QUE ACONTECEU

O jornalista Gabriel Amorim, do Podporco, fez um post no Instagram falando sobre a notícia da saída de Endrick do Real Madrid e o pai do jogadores escreveu: "Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto".

O comentário do pai do atacante chegou à direção palmeirense, mas o clube sabe que a prioridade do estafe do jogador é de que ele siga no futebol europeu e não abrirá negociação. O UOL apurou que o Palmeiras teria total interesse em repatriar o jogador, mas vê o movimento como muito difícil.

A situação é bem parecida com a de Gabriel Jesus, do Arsenal. As partes entendem que haverá um reencontro no futuro, mas não neste momento. O Palmeiras vendeu Endrick por 35 milhões de euros (R$ 218 milhões na cotação atual) ao Real, e o acordo pode chegar a 60 milhões de euros (R$ 375 milhões).

Endrick perdeu espaço no Real Madrid após lesão e aceitou uma transferência para ter mais minutos. Ele não joga desde o dia 18 de maio, quando se machucou em jogo contra o Sevilla.

A ideia do atacante é fazer um bom início de ano em 2026 para retornar à seleção brasileira. A camisa 9 segue sem dono no time de Carlo Ancelotti.