SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal não tomou conhecimento do Atlético de Madri atuando em Londres, goleou os espanhóis por 4 a 0 e manteve 100% de aproveitamento após três rodadas da fase de liga da Champions.

Todos os gols saíram no 2º tempo, com os brasileiros Gabriel Magalhães e Martinelli abrindo a contagem. O sueco Gyokeres ainda desencantou após sete partidas e marcou duas vezes em um intervalo de três minutos.

O resultado deixou os ingleses com 9 pontos, atrás apenas dos líderes PSG e Inter de Milão pelo saldo de gols. O time de Diego Simeone, por outro lado, estacionou nos 3 pontos e segue na metade inferior da classificação.

Os times voltam a jogar pela Champions daqui a duas semanas. O Arsenal encara o Slavia Praga fora de casa, enquanto o Atlético de Madri recebe o Union Saint-Gilloise ?ambos os duelos ocorrem no dia 4 de novembro.

COMO FOI O JOGO

O Arsenal iniciou a partida gerando perigo. A blitz começou quando Eze acertou o travessão em chute que contou com desvio de Hancko no meio do caminho, continuou com Gabriel Magalhães furando um rebote pouco depois e ainda teve Saka parando em grande defesa de Oblak.

Uma desatenção de Raya quase fez os visitantes abrirem o placar, já na casa dos 25 minutos. O goleirão saiu do gol para evitar um escanteio, mas foi apertado por Giuliano Simeone e se atrapalhou, cedendo lateral aos espanhóis e correndo em desespero rumo à sua meta. O atacante cobrou rápido para Alvarez, que finalizou com o gol aberto e, por pouco, não balançou as redes.

Os ingleses voltaram a controlar o ritmo, mas não marcaram antes do intervalo por questão de centímetros. Saka, pela ponta direita, limpou a jogada e cruzou rasteiro para Martinelli, que superou o goleiro. O problema para o brasileiro é que, no momento do passe, ele estava com metade do corpo à frente do último defensor do Atlético de Madri, e o lance foi anulado.

O Arsenal voltou para o 2º tempo mais eficiente e usou seus brasileiros para abrir 2 a 0 em 20 minutos. Primeiro, Gabriel Magalhães superou Oblak com uma cabeçada certeira em cruzamento de Declan Rice, e depois Martinelli completou jogadaça de Lewis-Skelly em um chute cruzado.

Os gols abriram caminho para os donos da casa, que transformaram a vitória em goleada com com Gyokeres desencantando. O atacante, depois de sete partidas sem marcar, balançou as redes duas vezes ? uma delas finalizando com a virilha ? em um intervalo de três minutos: 4 a 0.