SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG viveu uma noite dos sonhos na Alemanha, goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2 e se isolou na liderança da fase de liga da Champions.

Dembélé saiu do banco e marcou em seu 1º jogo após vencer o prêmio Bola de Ouro. Além do melhor do mundo, Pacho, Doué (duas vezes), Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Vitinha balançaram as redes para os franceses.

Aleix Garcia foi o responsável por diminuir o prejuízo para o Leverkusen. Ele superou Chevalier em duas oportunidades ?uma delas em pênalti cobrado ainda no 1º tempo.

O resultado deixou o PSG, com 9 pontos, na liderança da tabela pelo saldo de gols. A Inter de Milão e o Arsenal completam o top 3 e também acumulam 100% de aproveitamento no torneio continental.

Os franceses voltam a jogar pela Champions daqui a duas semanas contra outro time alemão: o adversário será o Bayern de Munique, no próximo dia 4 de novembro. O duelo serve como uma reedição das quartas de final do último Mundial de Clubes, que acabou com vitória parisiense.

O Leverkusen, por outro lado, acumulou sua primeira derrota na competição continental depois de dois empates consecutivos. O time soma apenas dois pontos e está na parte inferior da classificação.