SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fisiculturista Ricardo Nollasco do Santos, mais conhecido como Kadu Santos, morreu na segunda-feira (20), em Novo Hamburgo (RS), aos 31 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

A notícia foi comunicada nas redes sociais por sua mãe, Iva Nollasco. O corpo do atleta foi enterrado na tarde desta terça-feira (21). "O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado", escreveu Iva.

Natural do Rio Grande do Sul, Kadu estava noivo desde julho da personal trainer Sabrina Wollmann.

Com 11 títulos de fisiculturismo e dois troféus gerais do Muscle Contest, uma das principais competições da modalidade, ele também atuava como treinador e oferecia consultorias online.

O PowerCT, centro de treinamento onde trabalhava, lamentou a morte em nota: "Kadu sempre foi exemplo de dedicação, disciplina e companheirismo, deixando uma marca de inspiração entre colegas, professores e amigos."

O fisiculturista também integrava o Team Deusa Hera, assessoria especializada em bodybuilding e suplementação, que igualmente divulgou uma nota de pesar.