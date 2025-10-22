SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG arrancou um gol heroico na altitude de Quito, empatou por 1 a 1 com o Del Valle e deixou a decisão por vaga na final da Sul-Americana em pé de igualdade. O duelo de ida da semifinal foi disputado no Estádio Banco Guayaquil.

Ex-Corinthians e Fluminense, Sornoza abriu o placar, mas Dudu entrou e, nos acréscimos do 2º tempo, deixou tudo igual. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do time mineiro.

Os times decidem quem vai à final final na próxima terça-feira, desta vez na casa do Galo. A bola rola na Arena MRV a partir das 21h30 (de Brasília). Antes disso, os mineiros têm pela frente o Ceará, no sábado, pelo Brasileirão.

GALO SOFRE COM PÊNALTI, MAS DUDU SALVA

A equipe brasileira iniciou a partida recheada de meio-campistas e viu a pressão inicial do Del Valle surtir efeito em menos de dez minutos. Em pênalti de Ruan em Mercado ?bastante questionado pelo Galo?, Sornoza superou Everson e ensaiou uma blitz equatoriana, mas o placar não foi ampliado até o intervalo.

Na etapa final, as mexidas de Jorge Sampaoli melhoraram o desempenho dos visitantes, e Hulk e Dudu saíram do banco para brilhar. O primeiro deu assistência para o segundo cravar o empate já nos acréscimos e esfriar a torcida equatoriana.

GOLS E DESTAQUES

Galo recua, e Sornoza marca. Recheado de meio-campistas e só com Rony no ataque, diante da altitude o Atlético-MG acabou acuado nos primeiros minutos. Resultado? Em uma espetada dos mandantes, Mercado recebeu passe em profundidade e, segundo o árbitro, foi derrubado por Ruan dentro da área. O VAR chegou a chamar Carlos Betancur para revisão, mas a infração foi mantida, e Sornoza, ex-Corinthians e Fluminense, abriu o placar: 1 a 0.

Faltou capricho... O Galo tentou reagir explorando a posse de bola e até teve uma boa chance, mas a falta de capricho falou mais alto: Scarpa recebeu pela ponta direita, cortou para o meio e acertou lindo chute, forçando Villar a se esticar para espalmar. A bola sobrou na direção de Bernard, que não pegou em cheio e facilitou a nova defesa.

Blitz equatoriana. Aos poucos, o Del Valle retomou o controle da partida e passou a atormentar a vida da defesa adversária. Everson operou um milagre em cabeçada de Spinelli, e Mercado ficou no quase em chute que passou muito perto da meta do goleiro brasileiro. Ainda deu tempo de Hoyos errar o alvo já perto do intervalo.

Mineiros melhoram, mas... O 2º tempo começou com substituição nos visitantes: Natanael entrou no lugar de Gabriel Menino e mudou o padrão tático da equipe de Jorge Sampaoli, que passou a ganhar terreno apostando na velocidade. Foi assim que Bernard arrancou pela ponta esquerda, ajeitou para a perna direita e viu Villar protagonizar linda defesa. A jogada foi uma das últimas do meia-atacante, que deixou o gramado para a vaga de Dudu.

Hulk e Dudu entram (e incendeiam). Os dois medalhões do Atlético-MG foram acionados e deram trabalho aos marcadores. Eles não demoraram para se conectar, mas a primeira finalização de Dudu foi desviada e acabou em escanteio. Pouco depois, foi a vez de Hulk disparar pela ponta esquerda e cruzar na medida para Vitor Hugo, que não conseguiu calibrar a pontaria. O gol, de fato, saiu já nos acréscimos, quando Hulk saiu cara a cara com Villar e tocou de lado para o camisa 77, que marcou pela 1ª vez com a camisa do Galo.

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Sornoza, Cortez (IDV); Ruan, Natanael, Scarpa (CAM)

Cartões vermelhos: não houveGol: Sornoza (IDV), aos 10 min do 1º tempo; Dudu (CAM), aos 46 min do 2º tempo

DEL VALLE

Villar; Fernández, Schunke, Velasco (Zárate) e Cortez; Alcívar, Mercado, Guagua (Lerma) e Sornoza (Jhegson Méndez); Spinelli e Hoyos (Vásquez). T.: Javier Rabanal

ATLÉTICO-MG

Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gabriel Menino (Natanael), Alan Franco, Igor Gomes, Bernard (Dudu), Scarpa (Biel) e Arana (Caio Paulista); Rony (Hulk). T.: Jorge Sampaoli