SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid definiu que Endrick será emprestado na próxima janela de transferências, e a equipe merengue pode atrapalhar os planos do Palmeiras de seguir lucrando milhões com a transferência do atacante de 19 anos.

Endrick tem metas em contrato com o Real Madrid que podem render até 12,5 milhões de euros ao Palmeiras (cerca de R$ 78,1 milhões na cotação atual). No entanto, essa cláusula expira em 30 de junho de 2030 e só vale com Endrick defendendo a equipe merengue.

A ideia do Real é só emprestar o jogador, mas o movimento atrapalha as contas do Palmeiras -que lucrava com cada boa atuação do garoto e terá menos tempo para ganhar esses valores (e vai deixar de recebê-los durante o empréstimo).

Desses 12,5 milhões de euros, Endrick "ativou" 690 mil euros (R$ 4,3 milhões): sete gols pelo Real (245 mil euros), cinco jogos como titular (375 mil euros), e assistência e um pênalti sofrido (70 mil euros). Isso representa 5,52% das metas que o Palmeiras pode receber.

Ainda pelo Palmeiras, Endrick tinha outra variável em contrato para ajudar o Palmeiras a faturar mais 12,5 milhões de euros. E isso aconteceu: 2,5 milhões de euros a cada cinco gols marcados (e ele fez isso 4 vezes, totalizando 10 milhões de euros), e mais 2,5 milhões com o combo convocação para a seleção brasileira principal e titularidade na seleção.

Endrick ainda sonha em conseguir um bom início de ano e voltar ao radar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, especialmente porque a sua função tem espaço nas últimas convocações.

Douglas Sousa, pai de Endrick, citou o Palmeiras em uma publicação sobre a saída do filho do Real Madrid, mas o estafe do jogador garante que uma volta ao futebol brasileiro está totalmente descartada.

VEJA TODAS AS METAS DE ENDRICK NO REAL MADRID

- Cada gol, assistência ou pênalti sofrido (se bater o pênalti após sofrer, só vale uma ação) - 35 mil euros

- Cada jogo como titular do Real Madrid atuando no mínimo 45 minutos - 75 mil euros

- Campeão do Campeonato Espanhol sendo titular em 8 jogos - 500 mil euros; ou se titular em 18 jogos - 1 milhão de euros

- Semifinalista da Liga dos Campeões sendo titular em 3 jogos - 500 mil euros; ou se titular em 7 jogos - 1 milhão de euros

- Campeão da Liga dos Campeões sendo titular em 4 jogos - 1 milhão de euros; ou se titular em 8 jogos - 2 milhões de euros

- Prêmio Golden Boy ou Prêmio Kopa - 1 milhão de euros

- Top-3 Bola de Ouro ou Fifa the Best - 1 milhão de euros

- Vencedor da Bola de Ouro ou Fifa the Best - 2 milhões de euros