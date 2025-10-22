SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do São Paulo definiu uma premiação ao elenco em caso de classificação para a Pré-Libertadores de 2026.

A reportagem apurou que a iniciativa partiu do presidente Julio Casares, no último sábado, antes do jogo contra o Mirassol. Internamente, a bonificação não é tratada como um 'bicho', mas como um bônus pelo desempenho.

Esse tipo de bônus já faz parte da atual gestão. No início da temporada, clube e elenco já haviam acordado uma premiação específica para uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O cenário atual, porém, fez a diretoria considerar mais realista a briga por um lugar na etapa preliminar, algo que ainda não havia sido acordado com os jogadores.

Fontes revelaram à reportagem que o valor da premiação será uma fatia da verba que o clube receberá da CBF ao fim do Brasileirão -inferior a 20% do total. Internamente, fala-se em um valor dividido abaixo da casa dos R$ 6 milhões. Por consequência, ela será menor do que a premiação que o time receberia caso conquistasse vaga direta, acertada no início do ano.

A reportagem ainda apurou que nem os jogadores ainda foram informados da premiação. A diretoria avalia esperar a péssima sequência terminar para falar em bonificações.

CRISE FINANCEIRA

Por se tratar de uma quantia proveniente da própria receita final do campeonato, o São Paulo não depende da 'bênção' do FIDC para honrar os valores. A premissa do fundo é fechar períodos com superávit e não contrair novas dívidas acima dos R$ 10 milhões, sem interferir diretamente em cortes na receita.

O São Paulo vive uma crise financeira e possui, neste momento, valores em aberto referentes a dois meses de direitos de imagem. Fontes no clube defendem que já existe um acordo de longa data costurado com o elenco com relação a essas pendências e que esses valores em haver não possuem relação com a atual má fase da equipe, que perdeu sete dos últimos oito jogos.

Esse péssimo recorte viu o clube ser eliminado da Copa Libertadores e cair na tabela do Brasileirão, atualmente ocupando a 9ª colocação, com 38 pontos -a oito pontos e com um jogo a mais que o Bahia, primeiro time dentro do G6.

São-paulinos voltam a campo no próximo sábado, justamente contra o Bahia. Logo depois, o time terá outro confronto direto, fora de casa, contra o Vasco, 8º colocado.