RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Souza está entre os 10 melhores ginastas do mundo. O brasileiro ficou na nona colocação na disputa do individual geral no Mundial de ginástica artística, em Jacarta, na Indonésia. Diogo Soares, que também disputou a final, ficou na 17ª colocação.

O título ficou com o japonês Daiki Hashimoto, a prata com o chinês Zhang Boheng e o bronze com o suiço Noe Seifert.

Caio Souza foi o brasileiro mais bem colocado. Ele teve 80.530 no somatório.

O ginasta teve a melhor no salto, com 14.133 (4). Caio teve uma boa apresentação no solo, mas acabou cometendo uma falha no fim e ficou com 12.366 (16).

Nas argolas, aparelho em que também está na final, ele teve 13.866 (3). Obteve ainda 12.466 (12) no cavalo, 13.833 (5) nas paralelas e 13.866 (6) barra fixa.

Diogo Soares teve um somatório de 77.264. Ele cometeu falhas na barra fixa, aparelho em que esteve perto da final neste Mundial, e terminou com apenas 11.433 (15).

O brasileiro obteve a melhor nota no cavalo, com 13.466 (8). O restante, ele teve 12.566 (12) nas argolas, 13.400 (14) no salto, 13.166 (14) nas paralelas e 13.233 (8) solo.