SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, pronunciou-se nesta quarta-feira (22) sobre o episódio ocorrido no Campeonato Paulista sub-12 no último domingo (19). Uma mulher foi presa sob suspeita de ter proferido injúrias raciais contra um atleta durante a partida entre Manthiqueira e Corinthians, em Guaratinguetá.

"Estou enojado por saber que um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira sofreu ofensas racistas de uma torcedora durante uma partida do Campeonato Paulista sub-12 contra o SC Corinthians Paulista em São Paulo, Brasil", escreveu o suíço, em mensagem publicada nas redes sociais.

"O árbitro implementou o gesto da campanha 'No Racism' para interromper a partida, e ações foram tomadas contra a autora do crime. Eu elogio o árbitro por sua ação rápida e decisiva -nós temos uma responsabilidade, especialmente e urgentemente para com as futuras gerações, de erradicar o racismo e a discriminação no nosso jogo", acrescentou Infantino.

O caso referido pelo dirigente se deu no estádio Dario Rodrigues Leite, em um jogo disputado com atletas de até 12 anos. O árbitro Guilherme Drbochlaw apontou na súmula que pôs em prática o protocolo antirracismo da Fifa após uma atleta do Manthiqueira sentar-se no gramado, "aos prantos", relatando as ofensas.

A Polícia Militar foi acionada. Uma mulher de 41 anos foi identificada e conduzida para a cadeia pública de Lorena, cidade próxima a Guaratinguetá. Depois, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu a ela liberdade provisória. Após uma audiência de custódia na segunda-feira (20), foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Fundador do Manthiqueira, Dado de Oliveira afirmou que o garoto que relatou as ofensas está bem e passará por acompanhamento psicológico. O clube e também o Corinthians publicaram notas de repúdio ao racismo. Diferentes entidades se manifestaram, e nesta quarta foi a vez do presidente da Fifa.

"Eu continuarei sendo muito direto a esse respeito: o racismo e a discriminação não são apenas erros -são crimes. Todos os incidentes de racismo, seja nos estádios ou online, devem ser devidamente punidos tanto pelo futebol quanto por toda a sociedade. A Fifa, incluindo o seu Players' Voice Panel (Painel A Voz dos Jogadores), continuará a trabalhar incansavelmente no Posicionamento Global Contra o Racismo para assegurar um impacto duradouro e responsável tanto dentro quanto fora de campo", escreveu Infantino.