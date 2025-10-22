(UOL/FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro João Fonseca nem precisou entrar em quadra para garantir lugar entre os oito melhores do ATP da Basileia. Ele venceu o tcheco Jakub Mensik por WO.

Mensik era um dos cabeças de chave da competição, mas teve uma lesão no pé esquerdo e precisou deixar o torneio. O tcheco de 20 anos é o número 19 do ranking mundial - Fonseca é o 46.

"Devido a uma lesão no pé esquerdo, Jakub Mensik foi obrigado a desistir de Basel", informou o perfil oficial do torneio nos Stories do Instagram.

Mensik precisou se retirar de outros dois torneios este ano. Ele abandou a partida contra o italiano Luca Nardi pela segunda rodada em Cincinnati e, há cerca de um mês, se retirou do duelo contra o australiano Alex De Minaur por um incômodo no joelho.

Na estreia, nesta terça-feira (21), João Fonseca venceu o francês Giovanni Perricard. A vitória sobre o francês foi por 2 sets a 0 ?7/6 (6) e 6/3.

Agora, João Fonseca enfrenta o vencedor do confronto entre Valentin Royer (FRA) e Denis Shapovalov (CAN). Eles se enfrentam nesta quinta-feira (23), em horário a definir.