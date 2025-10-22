(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Paulo Vitor, do Nacional-PR, chamado de "macaco" por Diego, do Batel, em partida pela Taça FPF no começo de outubro, pegou uma pena maior que o adversário por revidar à agressão com um soco.

A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná aconteceu nesta terça-feira (21) e foi transmitida via YouTube.

O QUE ACONTECEU

Diego foi condenado a 7 jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil por ato de injúria racial. Já PV, vítima do ato racista, foi suspenso por 10 jogos por conta de revidar com o soco e por ter cuspido no adversário.

O processo disciplinar do TJD-PR (nº 1260/2025), da 2ª comissão, informa que foi necessário o uso de imagens de TV para condenar Diego. "O ato racista não foi presenciado pela equipe de arbitragem. Contudo, a conduta do Sr. Diego ficou constatada em transmissão a pronúncia da palavra 'MACACO', dirigida ao Sr. Paulo", diz o documento da entidade.

Em sua defesa, Diego afirmou que falou "malaco", mas a tese não foi aceita pelo tribunal. No dia do jogo, PV reagiu dando um soco em Diego, que caiu no gramado e foi retirado de ambulância.

O tribunal reconheceu que PV agiu motivado pelas palavras de Diego, mas não o insentou de culpa. "O atleta denunciado [PV], movido pela agressão verbal sofrida, pelo ato de racismo, desferiu um soco no atleta adversário, qual configura agressão física, infração prevista no artigo 254-A do CBJD6", diz a ata.

Autor da injúria racial, Diego foi demitido pelo Batel no dia seguinte à agressão. O clube confirmou sua demissão em post no Instagram na ocasião.

A Federação Paranaense de Futebol também se pronunciou em nota oficial naquela data, condenando a atitude racista do jogador do Batel. A Federação também reiterou seu posicionamento criticando a reação de PV, alegando que é "contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados".