O Athletic Club SAF, de São João del Rei, recebeu recentemente o Certificado de Clube Formador (CCF), concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tornando-se o único representante da Zona da Mata mineira a integrar o seleto grupo de equipes oficialmente habilitadas no país. Em Minas Gerais, além do Athletic, apenas América, Atlético Mineiro, Boston City, Coimbra, Cruzeiro, Dínamo Esporte Clube e Inter de Minas possuem o CCF.

FOTO: Athletic Club - Certificado de Clube Formador

O Certificado de Clube Formador, previsto na Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), reconhece os clubes que atingem os padrões legais de formação de atletas. A certificação visa incentivar a revelação de novos talentos no país, oferecendo proteções legais aos clubes habilitados e garantindo o direito de pleitear indenização pela formação de atletas que seguem para outras equipes. De natureza exclusivamente esportiva, o CCF exige que os clubes comprovem infraestrutura adequada, corpo técnico qualificado, suporte médico, psicológico e educacional, além de condições seguras de alojamento, alimentação e formação integral dos jovens atletas.

Entre os requisitos estão:

Apresentação de laudos e licenças vigentes de órgãos como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Prefeitura.

Programas de treinamento específicos por faixa etária, compatíveis com o calendário escolar.

Fornecimento de uniforme, material de higiene, alimentação e assistência médica e psicológica.

Acompanhamento educacional obrigatório e registro formal de bolsa de aprendizagem.

Estrutura física adequada, com campos, alojamentos e departamento médico equipados e supervisionados por profissionais habilitados.

A certificação também assegura segurança jurídica para clubes e atletas, protegendo ambos de práticas como o aliciamento irregular de jovens por outras equipes.

O coordenador geral da base Carlos Murilo destacou que a conquista simboliza um marco importante na história da instituição.

“É com muito orgulho que o Atlhetic se torna um clube formador. Isso só reforça o nosso DNA e o nosso compromisso com a formação de atletas, cada vez mais centrada no atleta, um investimento cada vez mais forte numa área bastante importante para o nosso futuro”.

Ele explicou que o reconhecimento representa uma mudança de patamar na gestão da base.

“Antes de a gente ser reconhecido como clube formador, a gente não tinha um direcionamento, uma diretriz bem formada. A gente trazia atletas dispensados de clubes grandes que tinham um astro esportivo. O campeonato terminava em setembro, a gente ficava seis meses sem direcionamento, sem conseguir manter as categorias aqui no clube”.

Sobre o impacto do certificado, reforçou.

“A gente entra num hall e numa elite de poucos clubes chancelados pela CBF com esse certificado. E o que significa o certificado? Significa que o Atlhetic cumpre uma série de requisitos de formação de atletas, tanto de infraestrutura quanto de pessoas e processos. Isso nos dá uma segurança, primeiro para o atleta, que ele está num ambiente super favorável para o seu desenvolvimento dentro de campo e fora dele, e para nós, que nos dá uma segurança jurídica importante para continuar investindo no atleta”.

O representante também falou sobre o papel social e humano da formação.

“É um compromisso que a gente faz desde a entrada deles, desde a reunião que a gente tem com os pais, de formação integral do atleta, dentro e fora de campo. A gente tem uma responsabilidade gigante aqui de receber o atleta numa idade nova, num período bastante sensível do desenvolvimento dele. E os pais nos "delegam" essa responsabilidade de formação”.

Com a certificação, o Athletic passa a ter autonomia e credibilidade para investir em novas categorias e projetos de base, fortalecendo o trabalho a longo prazo.

“Agora o Atlhetic passa a ter atletas com DNA de clube, com continuidade de clube. Já nos dá um status muito grande aqui dentro, como uma confiança que a gente está no caminho certo para evoluir cada vez mais”.

O dirigente concluiu destacando que o investimento na base é parte fundamental da sustentabilidade esportiva e financeira da instituição.

“A obtenção do certificado de clube formador para nós está muito alinhada com o compromisso que a gente tem na formação de atletas aqui. A longo prazo, a gente não tem dúvida que a sustentabilidade do Atlhetic vem da formação de atletas, da transição desses atletas novos para o nosso time principal”.

Sub-20 faz história e garante vaga na Copinha

O ano de 2025 também foi marcado por um feito inédito dentro de campo. O time Sub-20 do Atlhetic conquistou o título de Campeão Mineiro do Interior no dia 12 de outubro, garantindo pela primeira vez na história a vaga na Copinha, a maior competição de base do país.

O técnico Rodrigo Rojas celebrou a conquista e destacou o amadurecimento da equipe ao longo da competição.

“Foi uma campanha oscilante, mas crescemos muito nos momentos decisivos. A equipe se tornou mais propositiva e mostrou força para chegar ao título. Entramos para a história do clube como o primeiro Sub-20 a levar o Atlhetic para a Copinha, um feito histórico”, afirmou.

O Atlhetic terminou a competição em terceiro lugar, com 11 pontos, atrás do Cruzeiro, campeão com 16 pontos, e do Atlético Mineiro, que também somou 11. O critério de desempate entre as equipes foi o saldo de gols, o Atlético encerrou com saldo positivo de três, enquanto o Esquadrão de Aço ficou com saldo zerado. Ao todo, o Atlhetic registrou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na última rodada do octogonal, o Atlhetic empatou em 1 a 1 com o Uberaba, na Arena Sicred em São João Del Rei, garantindo a vaga histórica na Copinha.

Tags:

atletas | base | categorias | CBF | Certificado | Club | Clube