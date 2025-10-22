(UOL/FOLHAPRESS) - Diretor de futebol estatuário, Carlos Belmonte tem atuado no planejamento para 2026 e mantém interlocução direta com o presidente Julio Casares.

BASTIDORES

O diretor de futebol vem participando das reuniões de projeção para o ano que vem. Intermediários ouvidos pela reportagem dizem que as narrativas 'pesadas' de fora não se reproduzem na alta cúpula do CT da Barra Funda e são "imprecisas".

O UOL apurou que Casares e Belmonte têm se encontrado com recorrência. Os dois se falam diariamente indo além das reuniões convencionais no CT, até mesmo fazendo refeições juntos e assistindo a jogos das categorias de base, em Cotia.

Nesta terça-feira, primeiro dia de Márcio Carlomagno como superintendente de futebol no centro de treinamento, Belmonte e Casares, juntos ao próprio Carlomagno, Rui Costa, Muricy e Nelson Ferreira, almoçaram juntos logo depois do treino pela manhã. No encontro, o grupo já tratou do planejamento para o ano que vem.

Belmonte e Carlomagno são conhecidos de longa data. Interlocutores do diretor de futebol falam em um clima amistoso e que ele não se vê 'enfraquecido' com a presença do superintendente no dia a dia do futebol. Até por isso, Belmonte não pensa em pedir demissão.

DISCORDÂNCIA INTERNA

Intermediários admitiram, porém, que a discordância na proposta do FIP de Cotia poderia gerar um incômodo entre Casares e Belmonte por tratar-se de um tema 'central' para o mandatário são-paulino. Nos bastidores, porém, há um entendimento de que a pauta esfriou completamente e pode sequer voltar a ser pautada no Conselho Deliberativo neste ano. Ademais, a discordância se daria por questões "técnicas", e não políticas.

Também existe uma convergência pelo lado político. Carlomagno é atualmente o favorito para ser escolhido por Julio Casares na disputa eleitoral do ano que vem, e sua presença no CT da Barra Funda é entendida já como uma movimentação política da presidência. O entendimento na diretoria, ainda assim, é que não existe movimentação ativa, por ora, de qualquer uma das partes pela saída de Belmonte para 2026.