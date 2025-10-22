VAMOS ÀS FINAIS!!!Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) October 22, 2025
Tudo decidido. Tudo pronto. Vamos para os capítulos finais da #CopaBetanoDoBrasil 2025! #Sorteio pic.twitter.com/oi4FPnUON3
Além disso, foi definido o mando de campo da decisão da competição. Quem avançar entre Cruzeiro e Corinthians disputa o primeiro jogo da final em casa, com Fluminense ou Vasco tendo o mando do confronto de volta.
Os quatro times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil já conquistaram o título em ao menos uma ocasião. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). Já o Corinthians ficou com o troféu em três oportunidades (1995, 2002 e 2009). Já Fluminense (2007) e Vasco (2011) foram campeões uma vez cada.
CARREGOU AÍ?Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) October 22, 2025
Que foto pesada. O Adm registrou todos os treinadores semifinalistas com a taça. #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/blW7lOMfdx
