(UOL/FOLHAPRESS) - Jogando com um homem a mais desde os 17 minutos do primeiro tempo, o Chelsea não teve problemas para golear o Ajax por 5 a 1, em Stamford Bridge, na Inglaterra. A partida foi válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Marc Guiu, Caicedo, Enzo Fernández e Estêvão, os dois últimos de pênalti, marcaram para o Chelsea na primeira etapa, e Weghorst, também em penalidade máxima, descontou para os holandeses. Todos os gols saíram depois da expulsão de Taylor, do Ajax, por uma entrada forte em Buonanotte

No segundo tempo, Thyrique George fez o quinto para o Chelsea. Os ingleses administraram o resultado, e Estêvão quase marcou um golaço de bicicleta.

Com a vitória, o Chelsea chega a seis pontos em três jogos e assume a 11ª colocação. O Ajax, por sua vez, ainda não somou pontos e é o lanterna da competição (36º).

O Chelsea volta as atenções para o Campeonato Inglês na sequência. A equipe recebe o Sunderland no próximo sábado (25), às 11h (de Brasília).

Os holandeses também tem compromisso pelo campeonato local. No próximo domingo (26), a equipe visita o Twente.

ESTREIA COMO TITULAR E PRESENTE

A partida foi a primeira de Estêvão como titular na Liga dos Campeões da Europa. O atacante brasileiro havia saído do banco de reservas nas primeiras duas rodadas.

O gol do camisa 41 foi um presente de Enzo Fernández, cobrador oficial de pênalti do time inglês. O meia argentino, que já havia convertido penalidade máxima minutos antes, entregou a bola para o colega fazer a segunda cobrança.