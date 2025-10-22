RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteou nesta quarta-feira (22) os mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil.

No confronto entre Cruzeiro e Corinthians, o jogo de ida será no Mineirão. A volta será na casa corintiana, na Neo Química Arena.

No caso de Vasco e Fluminense, a ida terá mando do Vasco. A volta, mando do Fluminense. Mas os dois jogos devem ser no Maracanã.

A entidade decidiu fazer o sorteio das duas fases, já que haverá um espaço muito curto entre as semifinais e a final

Na final, o jogo de ida será na casa de quem passar entre Cruzeiro e Corinthians. O jogo de volta será com mando de Vasco ou Fluminense.

As semifinais serão em 10 e 14 de dezembro. A definição do campeão vai acontecer em 17 e 21 de dezembro.

Esse foi o encaixe após a CBF inverter datas da Copa do Brasil com o Brasileirão para evitar conflito com a Copa Intercontinental, da Fifa, onde estará o campeão da Libertadores.

AS REAÇÕES

"Serão clássicos do futebol brasileiro. Não acredito que tenha vantagem considerável. A história de cada partida vai definir tudo isso. Agora é um momento decisivo, cada clube tem consciência do que fará e do que tem a apresentar. Serão jogos de altíssimo nível", disse Dorival Júnior, técnico do Corinthians.

"São dois jogos. Temos que ser perfeitos para conseguirmos avançar. Tem uma questão mental, os últimos 90 minutos são importantes, mas tudo tem a ver com o primeiro jogo", afirmou Maycon, volante do Corinthians.

"O primeiro jogo é de suma importância. Estamos preparados para fazer um grande jogo em casa", disse o volante Lucas Silva, do Cruzeiro.

"O primeiro jogo, independentemente de ser em casa ou fora, é muito importante e pode dar o caminho para o segundo jogo. Vamos querer sair com o resultado positivo porque é muito importante", disse o técnico Leonardo Jardim.