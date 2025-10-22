Esta quarta-feira (22) foi de frustração para quem esperava o duelo entre o brasileiro João Fonseca contra o tcheco Jakub Mensik, expoentes da nova geração de tenistas profissionais, ambos com 19 anos. Por conta de uma lesão no pé, Mensik desistiu da partida de hoje no ATP 500 da Basileia (Suíça) e João acabou avançando direto às quartas de final do torneio.

O tenista carioca, número 46 do mundo, volta à quadra na próxima sexta (24) contra o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov (23º no ranking) contra o francês Valentin Royer (69º), a partir das 8h (horário de Brasília) desta quinta (23).

Fonseca e Mensik estiveram frente a frente pela primeira vez no ano passado, nas quartas de final do Next Gen Finals, torneio que reúne os melhores tenistas Sub 20 da temporada. O brasileiro derrotou o tcheco por 3 set a 2, e depois emplacou outras duas vitórias antes de conquistar o título.

Dupla de Stefani vai às quartas no WTA de Tóquio

Também nesta quarta (22), a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos assegurou presença nas quartas do WTA 500 de Tóquio (Japão). Elas avançaram após vitória na estreia contra a dupla da britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalickova, por 2 sets a 1 (parciais de 6/3 4/6 10/7).

"Estou feliz com a vitória de hoje e com a oportunidade de estar de volta a Tóquio, nas mesmas quadras das Olimpíadas de 2021. Tenho as melhores lembranças possíveis daqui, amo a cultura japonesa, então vou aproveitar o resto do torneio pra preparar para Riad e curtir a semana em uma das minhas cidades favoritas do mundo", disse Stefani, que faturou o bronze inédito para o país no tênis, ao lado de Laura Pigossi.