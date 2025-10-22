(UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Inter por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileiro.

Willian José fez o gol do Bahia após uma cobrança de pênalti que foi defendida pelo goleiro do Inter, um segundo chute no rebote que bateu no travessão e só então, na terceira tentativa, ele conseguiu mandar para o fundo da rede.

Com a vitória, o Bahia se tornou o melhor mandante do Brasileiro, conquistando 36 pontos em 15 partidas jogando em casa, superando Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, que têm 35 pontos cada com a mesma quantidade de partidas como mandante.

O Bahia soma 49 pontos e sobe para a 5ª colocação, ultrapassando o Botafogo. O Inter segue na 15ª posição com 35 pontos, somente quatro acima do Vitória, primeiro na zona de rebaixamento.

O próximo duelo do Bahia é fora de casa, contra o São Paulo, no sábado. No mesmo dia, o Inter encara o Fluminense no Maracanã.

UMA NO CRAVO, OUTRA NA FERRADURA

O Bahia vivia uma sequência curiosa no Brasileirão. Nos últimos seis jogos até o confronto desta quarta-feira (22), o time de Rogério Ceni intercalou vitórias e derrotas, ou seja, vencia uma partida e perdia a disputa seguinte.

Perde, ganha, perde, ganha. Desde que empatou com o Ceará, o Bahia perdeu para o Vasco, venceu o Palmeiras, perdeu para o Botafogo, venceu o Flamengo, foi derrotado no clássico contra o Vitória e, por fim, goleou o Grêmio na última rodada. Com mais uma vitória sobre um time gaúcho, o Bahia colocou fim a essa sequência.

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos, Luciano Juba (Iago); Jean Lucas, Acevedo (Erick), Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir (Kaiky), Sanabria (Tiago), Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

INTER

Ivan; Mercado, Vitão (Clayton), Benítez (Gustavo Prado); Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Bernabéi (Alisson), Victor Gabriel; Borré, Vitinho (Raykonen). Técnico: Ramón Díaz.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (Bahia)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziollie (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Bernabéi e Mercado (INT); Acevedo (BAH)

Gol: Willian José (BAH), aos 50 minutos do primeiro tempo