RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Racing faziam um jogo nervoso e sem gols nesta quarta-feira (22), mas Carrascal apareceu, balançou as redes nos minutos finais do segundo tempo e garantiu a vitória brasileira com uma boa dose de drama por 1 a 0 em um Maracanã lotado. O embate no Rio abriu a semifinal da Libertadores.

O duelo ainda teve dois gols anulados, um para cada lado ?o dos visitantes, por falta, e o dos mandantes, por impedimento milimétrico de Samuel Lino.

Os times lutam pela sobrevivência no torneio na próxima quarta (29), desta vez em Avellaneda. O duelo no El Cilindro terá início às 21h30 (de Brasília).

Palmeiras e LDU são os outros semifinalistas. Brasileiros e equatorianos iniciam a batalha pela outra vaga na final nesta quinta-feira (23), em Quito.

JOGO GRANDE, NERVOSISMO GRANDE

Flamengo e Racing fizeram um 1º tempo tenso e com alternância de poder em um Maracanã lotado. Usando e abusando das faltas, os argentinos surpreenderam com marcação alta e chegaram a assustar nos primeiros minutos, mas os brasileiros colocaram a bola no chão e melhoraram ao longo do embate. O único susto visitante, de fato, ocorreu em um escanteio que contou com milagre de Rossi aos 33 minutos.

Na etapa final, o rubro-negro melhorou e até amargou um gol anulado por questão de centímetros, mas saiu vitorioso a partir de Carrascal pouco antes dos acréscimos. O duelo também teve uma bola na rede invalidada pelo lado dos argentinos, que não pouparam nas reclamações a Jesús Valenzuela.

FLAMENGO

Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Samuel Lino); Luiz Araújo (Plata), Carrascal e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

RACING

Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rojas (Mura); Sosa, Zuculini e Almendra (Nardoni); Solari (Zaracho), Conechny e Maravilla Martínez (Balboa). Técnico: Gustavo Costas

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Carlos Aníbal Orbe Ruiz (EQU)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA); Sosa, Zuculini (RAC)

Gols: Carrascal (FLA), aos 43 min do 2º tempo