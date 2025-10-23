SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabinho Soldado deve deixar o Corinthians ao final desta temporada.

A reportagem apurou que a pauta já está encaminhada na diretoria do clube paulista, mas o martelo será batido após o término da campanha na Copa do Brasil.

O executivo de futebol possui respaldo no elenco do Corinthians, e entende-se que uma saída neste momento poderia 'abalar' o ambiente na reta final da temporada. Apesar da vida mais tranquila no Brasileirão, o clube está na semifinal da Copa do Brasil e enfrentará o Cruzeiro em dezembro.

Quem defende a mudança alega que Fabinho é "herança" da gestão Augusto Melo. Existe um movimento interno na Presidência para a troca de comando no futebol.

O entendimento é que o executivo tem um salário alto e retrospecto de negociações mal-sucedidas. Recentemente, o Cori (Conselho de Orientação do Corinthians) convocou Fabinho para prestar esclarecimentos sobre negócios recentes, mas a presença foi "barrada" pelo presidente Osmar Stabile. A reportagem apurou que Stabile embarcou na pauta depois de muita pressão nos bastidores.

Nesta quarta-feira (22), o presidente falou publicamente sobre o assunto e defendeu Fabinho durante sorteio para definição dos mandos da Copa do Brasil.

"Gostaria de esclarecer que Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda essa especulação, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol como um todo. (...) Todas as decisões são exclusivas do presidente", disse.

No mesmo evento, Fabinho também comentou sua situação: "Já se fala de quase dois anos que estou no clube, e até aqui foram feitas diversas ações para que o Corinthians evolua. O presidente Osmar está me dando completa autonomia para trabalhar. Meu alinhamento é muito direto com ele. O que vem de fora, comentários que surgem? Digo com toda certeza que estou focado".