RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de fechar no top 10 no individual geral, Caio Souza ainda tem mais uma final no Mundial de ginástica artística, em Jacarta, na Indonésia. Ele briga por medalha nas argolas e, em busca do pódio, vai pegar dicas com ninguém menos que Arthur Zanetti.
O currículo de Zanetti explica o motivo da procura. O brasileiro foi uma das referências no aparelho, com o ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e prata no Rio-2016, além de ouro no Mundial da Antuérpia-2013, e prata em Tóquio-2011, Nanjing-2014 e Doha-2018.
"Tenho mais dois dias [de Mundial], um de treino e um de competição. Pensando nas argolas, é entrar com a mesma cabeça que eu entrei, tanto na classificatória quanto hoje [final do individual geral]. Ir para fazer o melhor, fazer a melhor série, cravar... Acho que eu vou ligar pro Zanetti também para pedir umas dicas", afirmou Caio, ao SporTV.
Zanetti se aposentou como atleta no começo do ano. Desde então, ele vem se dedicando a dar aulas para crianças no São Caetano e também vem atuando como árbitro.
A final das argolas será a última da programação de sexta-feira (24), que começa às 4h (horário de Brasília). O primeiro aparelho é o solo masculino, seguido por salto feminino, cavalo com alça, barras assimétricas e por último as argolas. A prova deve ocorrer por volta de 7h.
CAIO SOUZA NO TOP 10
Caio Souza se classificou a duas finais no Mundial de ginástica artística, em Jacarta: individual geral -ao lado de Diogo Soares- e argolas.
A decisão do individual geral ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), e Caio fechou na nona colocação, com 80.530 pontos. O ouro ficou com o japonês Daiki Hashimoto, que fez 85.131, a prata com o chinês Zhang Boheng, com 84.333, e o bronze com o suíço Noe Seifert, que acumulou 82.831.
O brasileiro alcançou 12.366 (17º) no solo, 12.466 (17º) no cavalo com alças, 13.866 (3º) nas argolas, 14.133 (5º) no salto, 13.833 (9º) nas paralelas e 13.866 (10º) na barra fixa.
Outro brasileiro no individual geral, Diogo Soares ficou na 17ª colocação. Ele somou 77.264 pontos na final.